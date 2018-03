"L'Atalante" de Vigo, "Gionconda" de Nikos Kokantzis, Léon Spilliart, la contemplation ... voici quelques-uns des remèdes de notre invité !

Le chanteur Dominique A explore la mélancolie - et surtout ses remèdes - pendant une heure avec Eva Bester © AFP / Stéphane de Sakutin

Dominique A, de son vrai nom Dominique Ané est un auteur-compositeur-interprète français.

En 1993, son 2e album, Si je connais Harry, connaît un franc succès. Dominique A est alors remarqué par Bernard Lenoir et le magazine Les Inrockuptibles.

En 1995, la chanson Le Twenty-Two Bar, issue de l'album La Mémoire neuve le consacre et lui vaudra d'être nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie révélation masculine.

En 2005, à la suite d'un voyage au Groenland, il écrit l'album L'Horizon en compagnie de Sacha Toorop ou Olivier Mellano.

L'académie Charles-Cros récompense Dominique A du prix In Honorem Interpretes pour l'ensemble de son oeuvre en 2010.

Il collabore régulièrement aux projets d'autres artistes (Françoiz Breut, Jeanne Balibar, Calogero, Weepers Circus... etc). Il influence et inspire de nombreux artistes tels que Yann Tiersen, Miossec, Brigitte Giraud... etc.

On peut consulter...

Discographie sélective

"Toute Lattitude", 2018

"Eleor", 2015

"Vers les lueurs", 2012

"La mémoire neuve", 1995

"Un disque sourd", 1991

Bibliographie sélective

Regarder l'océan, Ed. Stock, 2015

Tomber sous le charme. Chroniques de l’air du temps, Ed. Le mot et le reste, 2014

Y revenir, Ed. Stock, Coll « La Forêt », 2012

Un bon chanteur est mort, Ed. La machine à cailloux, 2008

A venir :

"La fragilité", album acoustique à paraître en octobre 2018

En concert dans toute la France jusqu'au 31 mai 2018

Le Remèdes de Dominique A

L'Atalante, de Jean Vigo, 1934

La peinture de Léon Spilliaert

“L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art”, Robert Filliou

Gioconda, de Nikos Kokantzis

L'idée de contemplation

Teenage Kicks, de The Undertones, 1978

Un moment parfait, de Philippe Katerine, 2016

Faire naître une chanson, fouiner dans une librairie

La Gourmandise d'Eva Bester

Graziella d'Alphonse de Lamartine, 1849.

Programmation musicale