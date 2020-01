"Un éléphant ça trompe énormément" de Yves Robert, René Goscinny et Sempé, les Beatles, Stan Getz, Van Gogh, le jardinage... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Jean-Paul Rouve

Acteur, scénariste et réalisateur

Actuellement dans le film Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Arnaud Viard, en salles le 22 janvier 2020

La mélancolie, c'est un filtre à la vie

Jean-Paul Rouve

Les remèdes de Jean-Paul Rouve

Un éléphant ça trompe énormément de Yves Robert (1976)

"Si je t'aime en quoi cela te regarde-t-il ?" est son "idée" de l'amour

La citation de René Goscinny : "On se fait des amis d'enfance jusqu'à un âge très avancé"

Le Petit Nicolas de Goscinny et Sempé

Le jardinage

Eleanor Rigby des Beatles (1966)

Desafinado de Stan Getz (1962)

La sieste (tableau appelé également La méridienne) de Vincent van Gogh (1890)

La gourmandise d'Eva Bester

"Tout finit par s'arranger, même mal", une citation du journaliste et romancier Alfred Capus (Le bon sens)

La programmation musicale

Bonhommes - KATERINE

It might be time - TAME IMPALA

Desafinado - Stan GETZ/Gilberto JOAO/ANTONIO CARLOS JOBIM

Eleanor Rigby - The Beatles