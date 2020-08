"The big Lebowski" de Joel et Ethan Cohen, la philosophie grolendaise, les bandes dessinées de Daniel Gossens, The Rolling Stones, Brigitte Fontaine, Salvador Dali, le foot... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Gustave Kervern, réalisateur et scénariste, 70e édition du festival international du film de Berlin, février 2020 © AFP / GREGOR FISCHER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE

Gustave Kervern est un passionné de musique devenu réalisateur, scénariste et comédien.

Après avoir collaboré à diverses émissions comme Avis de recherche, Top 50, Le plein de super, Les Niouzes, c’est avec Groland sur Canal qu’il gagne sa notoriété.

À partir de 2004, il écrit et réalise des longs métrages avec son comparse Benoit Delépine.

Leur prochain film Effacer l’historique sortira le 26 août 2020.

Vous pouvez retrouver Gustave Kervern comme comédien dans Les parfums, la comédie de Grégory Magne.

J'ai un rapport très étroit avec la mélancolie

Les remèdes de Gustave Kervern

The big Lebowski de Joel et Ethan Coen (1998)

La philosophie "grolendaise"

Une citation extraite du documentaire parodique C'est arrivé près de chez vous de Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde (1992)

Les bandes dessinées de Daniel Goossens

Jumping jack flash - The Rolling Stones (Album Live'r Than You'll Ever Be) (1969)

C'est normal - Brigitte Fontaine (Album Je ne connais pas cet homme) (1973)

Le tableau : La girafe en feu de Salvador Dali - (Une huile sur toile de 1937)

Le foot à la télévision

La gourmandise d'Eva Bester

La théière céleste, une analogie de Bertrand Russell

La programmation musicale

Film Noir - La mariée (Album Vertiges (Men of Glory)) (2019)

The Black Keys - Sit around and miss you (Album Let's Rock) (2019)

The Rolling Stones - Jumping jack flash (Album Live'r Than You'll Ever Be) (1969)

Première diffusion de cette émission le 06 octobre 2019