"Bonne chance" de Sacha Guitry, Jules Renard, Épicure, Charles Berberian et Michael Lonsdale, Michel Butel, Bastien Lallemand et David Lafore... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Bruno Podalydès, septembre 2020 © AFP / LOIC VENANCE

Bruno Podalydès

Réalisateur, scénariste, acteur, magicien, Bruno Podalydès signe une œuvre cinématographique pleine de délicatesse.

Après des études de biologie, il débute dans le cinéma avec des films d'entreprise, puis se lance dans des projets plus personnels dont la trilogie, Versailles rive gauche, couronné du césar du meilleur court métrage, suivi d'un long métrage, Dieu seul me voit, césar de la meilleure première œuvre, puis de Bancs Publics.

Et aussi Liberté-Oléron, Adieu Berthe, Comme un avion, Bécassine, et l’adaptation à l'écran de deux romans de Gaston Leroux : Le Mystère de la chambre jaune et Le Parfum de la dame en noir.

Son nouveau film Les Deux Alfred sortira dès la réouverture des salles de cinéma.

On le retrouvera comme acteur dans Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit (prochainement en salles)

Et il a écrit un texte sur la joie dans le livre Méliès - La magie du cinéma, paru en novembre 2020, aux éditions Flammarion

Les remèdes de Bruno Podalydès

Bonne chance de Sacha Guitry (1935)

Antoine et Antoinette de Jacques Becker (1947)

La citation de Jules Renard : « La morale est dans les faits, pas dans les sentiments. Si je soigne bien mon père, je peux m'amuser à désirer sa mort. » (1898)

Épicure

Une époque fantastique de Charles Berberian

Les peintures de Michael Lonsdale

L’autre livre Michel Butel (1997)

Dansez les filles de Bastien Lallemant (2019)

Danse avec moi de David Lafore (2015)

Et aussi : N’importe quelle vidéo sur les loutres. La danse de Laurel et Hardy dans Farwest.

La gourmandise d'Eva Bester

Le poisson chauve-souris crêpe

La programmation musicale