"Désiré" de Sacha Guitry , faire de la musique, Anita O'Day et Mozart, sans le bien pas de mal, Céline, un bâton de chaise bien fait, faire des listes... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Jacques Drillon © Catherine Hélie / Éditions Gallimard

Jacques Drillon

Après des études supérieures de lettres et de cinéma, Jacques Drillon devient journaliste, écrivain, critique musical, et enseigne la linguistique et la stylistique.

Musicien, il fonde et dirige la revue mensuelle Symphonia.

Il fut une grande plume du Nouvel Observateur, et collabore à divers journaux et revues : Le Monde, Le Figaro, Libération, Diapason…

Il est par ailleurs lexicographe, biographe et verbicruciste.

Ses dernières parutions sont :

Le cul rose d’Awa - Éditions Du Lérot - 2019

Derniers mots croisés diaboliques - Éditions Les Belles lettres - 2021

Gide et la crapette - Éditions Du Lérot - 2021

Réédition de sa traduction du Roi Lear - Éditions Gallimard - mai 2021

Coda, à paraître prochainement

Les remèdes de Jacques Drillon

Désiré, de Sacha Guitry (1937)

Faire de la musique

That old feeling par Anita O'Day (2007)

Cavatine de Barberine (Noces de Figaro de Mozart), par Barbara Vogel, direction Karl Böhm

La citation : "Il faut protéger les forts contre les faibles" (Nietzsche)

Un credo : Sans le mal, pas de bien

Mort à crédit de Céline (1936)

Une œuvre d’art : Un bâton de chaise bien fait

Faire des listes

La gourmandise d'Eva Bester

Une confidence d'Abel Gance à Werner Herzog

La programmation musicale