"Drôle de drame", de Michel Simon, "Aragon et Castille" de Boby Lapointe, Alfred Jarry, "L.H.O.O.Q" de Marcel Duchamp .... voici quelques-uns des remèdes de notre invité.

Raphaël Sorin © AFP / Ulf Andersen / Aurimages

Raphaël Sorin est un éditeur et écrivain français né en 1942. Après des études à l'EHESS où il suit, deux ans durant, le séminaire de Roland Barthes, Raphaël Sorin fait ses débuts dans l'édition.

Des éditions du Seuil, à Champ Libre, en passant par Sagittaire, Albin Michel, Flammarion, Fayard, et le groupe Libella, il est aujourd'hui le directeur littéraire des éditions Ring et tient un blog dans le journal Libération « Lettres ouvertes, les divagations de Raphaël Sorin ».

Egalement journaliste, il a collaboré au Monde, aux Nouvelles littéraires, au Matin, à L’Express, à Globe, et à La Quinzaine littéraire. Collaborateur à la radio et à la télévision, on se souvient de son passage sur les ondes de France Culture "La Dispute", de France Inter «Le Masque et la Plume» ...

Éditeur culte, Raphaël Sorin fait une carrière fulgurante et publie les plus grands, citons entre autres : Michel Houellebecq, Charles Bukowski, William Burroughs, Philip K. Dick, Jean-Pierre Martinet.

On peut lire ses livres (bibliographie sélective) :

Le pantalon de Beckett. Lettres ouvertes (2 tomes) éd. Ixcéa, 2012

Les Terribles, éd. Finitude , 2011

21 irréductibles, éd. Finitude, 2009

Produits d’entretiens, éd. Finitude, 2005

Pop Art 68. Produits d’entretien, éd. L’Echoppe, 1996

Parisiennes, éd. Le temps qu’il fait, 1992

On peut suivre les actualités de son blog sur le site du journal Libération

Les remèdes de Raphaël Sorin

"Drôle de drame", de Michel Simon

Dada, tendance Groucho

"L.H.O.O.Q", de Marcel Duchamp

"La Passion considérée comme course de côte", de Alfred Jarry

"Aragon et Castille", de Boby Lapointe

"La belle Hélène", d'Offenbach

"Je serai sérieux comme le plaisir", de Jacques Rigaut

Jouer avec mes petits enfants

La gourmandise d'Eva Bester

"L'enfer" d'Henri Barbusse, 1908

La programmation musicale