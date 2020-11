"Le Festin de Babette" de Gabriel Axel, Daniel Boulanger, Calle 13, Mercedes Sosa, Roger Caillois, Bruce Lee, Giulio Romano, trouver l’étymologie d'un mot... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

L'écrivain Miguel Bonnefoy © AFP / CÉLINE VILLEGAS / HANS LUCAS

Miguel Bonnefoy

Écrivain franco-vénézuélien, Miguel Bonnefoy a grandi entre Caracas, le Portugal et la France.

Après plusieurs ouvrages primés, La Maison et le Voleur et Quand on enferma le labyrinthe dans le Minotaure (2009), Naufrages (2011), Icare et autres nouvelles (2013), en 2015, Le Voyage d’Octavio est finaliste du Prix Goncourt du Premier Roman, et remporte le Prix de la Vocation, le Prix des Cinq Continents (Mention Spéciale), le Prix Fénéon, le Prix Edmée de la Rochefoucauld et le Prix L’Ile aux Livres. En 2016, il publie Jungle, et en 2017, son deuxième roman Sucre Noir est finaliste du Prix Femina, et remporte le Prix Littéraire de la Renaissance française.

C’est au cours de son séjour à la Villa Médicis, en résidence d’auteur,que Miguel Bonnefoy écrit son dernier roman Héritage, paru aux éditions Rivages (Août 2020). Cette fois encore il nous ravit de sa plume poétique et de son imaginaire foisonnant.

Naufrages est maintenant proposé en poche chez Rivages (Août 2020)

Les remèdes de Miguel Bonnefoy

Le Festin de Babette de Gabriel Axel (1987)

La citation : « Présentez-moi un con, je trouverai l’heure où il ne l’est pas » Daniel Boulanger

Latinoamérica de Calle 13 (2010)

Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa (1978)

Pierres de Roger Caillois (1966)

Son activité préférée : Trouver l’étymologie d’un mot

Un système de pensée : « Be water, my friend » de Bruce Lee

Une œuvre d'art : La Chute des Géants de Giulio Romano au Palazzo Té, à Mantova (Italie)

La gourmandise d'Eva Bester

Un fantôme de Charles Baudelaire (Les fleurs du mal - 1857)

La programmation musicale