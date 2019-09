"On connaît la chanson" d'Alain Resnais, la respiration, se baigner, danser, travailler, Emil Cioran et Martin Heidegger, Agatha Christie, Prince et Booba, Peter Doig, Camille Henrot, Pieter Bruegel, le Beatus de Saint-Sever et de Liebana... Retrouvez tous les remèdes de notre invitée !

Céline Devaux au Festival de Venise en septembre 2019 où elle recevait un prix pour "Gros chagrin" © Getty / Ian Gavan

Céline Devaux

Réalisatrice de film d'animation

Les remèdes de Céline Devaux

"On connaît la chanson" d'Alain Resnais (1997)

d'Alain Resnais (1997) La respiration

Se baigner, danser, travailler

Une citation extraite du livre "Qu'est-ce que la métaphysique ? - Questions I et II" de Martin Heidegger

"Le meurtre de Roger Ackroyd" d' Agatha Christie (1926)

(1926) "Double poney" de Booba (2009)

(2009) "Controversy" de Prince (1981)

(1981) Les œuvres de : Peter Doig, le Beatus de Saint-Sever et le Beatus de Liebana, Camille Henrot et Pieter Bruegel

La gourmandise d'Eva Bester

"L'Hymne des premières et secondes vêpres de la fête de la naissance de saint Jean-Baptiste", attribué à Paul Diacre :

« Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes »

La programmation musicale