Philippe Decouflé, danseur et chorégraphe, le 15 mars 2018 au Théâtre Le Quai à Angers. © Maxppp / Josselin CLAIR/Josselin CLAIR

Philippe Decouflé

Danseur et chorégraphe, il crée des spectacles depuis 1983 avec son équipe, la bien-nommée compagnie DCA (Diversité, Camaraderie, Agilité).

En dehors des plateaux, il orchestre des clips, des publicités et des cérémonies d’évènements culturels et sportifs avec un sens certain de la légèreté et un goût prononcé pour les formes hybrides.

Il sera en tournée avec le spectacle Nouvelles Pièces Courtes, les 04 et 05 septembre à Ludwigshafen (en Allemagne), et les 19, 20 et 21 novembre à la Réunion. Une reprise du spectacle Shazam (1998) sera également présentée au public les 18 et 19 février 2021 au Havre, puis à Roubaix et à Aix…

Pour créer il faut s'inspirer de ses sentiments

Les remèdes de Philippe Decouflé

The party de Blake Edwards (1968)

West Side Story de Jerome Robbins et Robert Wise (1962)

Trouver avec le corps ce qui échappe à la tête : bouger, faire du sport, du vélo, danser...

Faire l'amour

Portulan d'Alice Roland - P.O.L. Éditions (2019)

Le peintre Alexander Calder

Barbie Girl de Joseph Racaille (Album Signé Racaille) (2000)

Thank you for sending me an angel de Talking Heads (1978)

La citation "Tout bouge" de Merce Cunningham

