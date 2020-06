"Je t'aime je t'aime" d'Alain Resnais, Achille Chavée, les fleurs, les bruits ambiants, le Collectif Sin, Paul Laffoley, Hannah Rickards, Los Reyes Locos, Thomas de Visme, Reggie Watts... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Flavien Berger au Festival We love green en 2019 © Getty / David Wolff - Patrick

Chanteur, compositeur, expérimentateur sonore, Flavien Berger vient à la musique par la technologie et les jeux vidéo via sa Playstation2. Son langage musical mêlant électro et psychédélisme vient des bruits du monde, une musique cinématique, sur laquelle il posera sa voix tardivement pour exprimer ses idées.

Il rejoint le Collectif Sin~ (Sin comme sinusoïdal) formé en 2010.

Son troisième album Radio Contre-Temps est sorti en 2019.

La mélancolie est une palette de moments qu'on va récupérer

Les remèdes de Flavien Berger

Je t'aime je t'aime d'Alain Resnais (1968)

Le pied de la lettre du surréaliste Achille Chavée

Connaître et collectionner les fleurs

La pluie, la bouilloire, le lave-linge ou le lave-vaisselle sont les bruits ambiants qui le réconfortent

Tour de transmission par le Collectif Sin

Paul Laffoley et sa machine à voyager dans le temps - « Geochromechane: The Time Machine from the Earth » (1990)

Bird Songs de Hannah Rickards

La cumbia de Los Reyes Locos (1989)

Corail (La molaire sacrée) de Thomas de Visme (2019)

Chanteur, danseur, comédien musicien, Reggie Watts est l'homme qui le fait rire

La gourmandise d'Eva Bester

La plus belle affiche sur la mélancolie, l'autoportrait qu'Albrecht Dürer envoya à son médecin pour un diagnostic

La programmation musicale

Fabien Berger - Je pleure tout le temps (2016) (Album 16 Visions of Ex-futur)

The Sweet - Action (1976) (Album Give Us a wink)

Sarah Vaughan - Moon River (1965) (Album Sarah Vaughan Sings the Mancini Songbook)

Première diffusion de cette émission le 29 mai 2016