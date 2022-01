Monsieur X essaie de retracer les mystères d'un trésor qui a entretenu les spéculations à fin du XIXe siècle. Ce trésor, c'est celui de Rennes-le-Château, celui du curé Saunière. Et vous allez voir, il a trouvé la vérité !

La tour Magdala construite à la fin du XIXe par l'abbé Bérenger Saunière, curé de Rennes-le-Château © AFP / ERIC CABANIS

L'or a toujours fait rêver Monsieur X. Pas le métal en lui-même, mais sa quête, sa découverte. Dès qu'on lui parle de trésors cachés, il se sent des ailes.

Nous voici à la fin du XIXes siècle, aux côtés de l’abbé Saunière qui en lançant une rénovation de l’église se voit récupérer par les ouvriers la découverte qu'ils auraient faite de rouleaux de bois scellés à la cire. Après cela, on se rendit compte que le curé fit de nombreuses dépenses somptuaires pour l’église qu'il lui valu de sévères suspicions à son égard et des remontrances. A sa mort le mystère de cette accumulation de richesse alimente encore les spéculations et les fantasmes…