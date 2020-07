Aujourd'hui, notre tour de France fait étape en Corrèze, avec Aurélie Sfez. En direct de Brive-la-Gaillarde, sous les halles Georges Brassens, on parle rugby féminin, championnat de barbiers, et épicerie ambulante !

Brive-la-Gaillarde © AFP / GUY Christian / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP

Le marché de Brive, c’est le rendez-vous de toute la Corrèze : un feu d’artifice de tomates, de bottes d’oignons, de canards et de fraises ! Alors est-ce que tout ça va finir en hécatombe, comme dans la chanson de Brassens, avec une bonne grosse bagarre entre les gendarmes et les gaillardes ? Pour l’instant, tout va bien. Mais nos invités sont des costauds dans la tête, et en plus, ils ont des biscotos. On nous a prévenu : « Ici, on est des gaillards ! »

Les invités

David Gontier , épicier ambulant

, épicier ambulant Laurène Marra , joueuse de rugby féminin, et Philippe Gilibert , entraîneur du C.A Brive féminin

, joueuse de rugby féminin, et , entraîneur du C.A Brive féminin Margaux Fovanna , élue meilleure barbier de France aux "Barbers International Trophy"

, élue meilleure barbier de France aux "Barbers International Trophy" Luc de Goustine , journaliste et écrivain, spécialiste de l'histoire de la Corrèze

, journaliste et écrivain, spécialiste de l'histoire de la Corrèze Musique : la chorale Chante Brive, dirigée par Christelle Peyrodes, nous interprétera deux reprises de Michael Jackson et Johnny Clegg.

Apéro

- Flavie Lenne et Matthieu Fressinel, de la ferme collective des 5 sens

- Les figues au foie gras de Virginie Cérou, productrice de canards gras en plein air

