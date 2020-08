"Rendez-vous place du marché" s'installe aujourd'hui à Doué-la Fontaine, dans le Maine-et-Loire, à 15 kilomètres au sud de Saumur.

Le village de Doué-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire © Getty / Michel GILE / Contributeur

Aujourd'hui nous sommes à Doué-la-Fontaine, en Maine-et-Loire, à 40 km au sud-est d'Angers. Cette petite ville de 7600 habitants bénéficie d'une renommée internationale…grâce à ses roses. C'est le premier producteur de rosiers en Europe, sept millions par an. C’est plus de la moitié de tout ce qui est produit chaque année en France. Au point qu’elle s’est carrément autoproclamée « capitale européenne de la rose ».

C’est vrai qu’il suffit de quelques minutes pour comprendre qu’à Doué la Fontaine, on aime les fleurs. Toutes les rues sont ornées de roses et autres beautés florales. Ici, la fleur est à l’honneur. Elle se regarde et elle se sent.

Doué la Fontaine, c’est aussi les troglodytes. Avec ses maisons creusées en sous-sol dans la pierre de falun…Un excellent refuge en cas de canicule.

Avant de nous rendre au marché de Doué la Fontaine, on a eu envie de faire une escale au Bioparc. C’est un parc animalier où plus de 1300 animaux ont trouvé un cadre naturel exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées.

En lundi, jour de marché hebdomadaire, on discutera également équitation, intégration des réfugiés et habitat alternatif.

Bienvenue au marché de Doué-la-Fontaine © Radio France / Marion Philippe / France Inter

