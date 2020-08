Bienvenue pour la dernière étape de notre tour de France ! Pour cette dernière émission de "Rendez-vous place du marché", nous sommes à Mauléon, dans les Deux-Sèvres. Antoine Ly fait la connaissance des habitants du bocage et de sa région.

Tout au long de l’été, on a sillonné le pays du Nord au Sud, d’Est en Ouest. Nous avons eu le plaisir de rencontrer des habitants, des passionnés qui nous ont fait découvrir leur métier, leurs engagements, leurs activités, leurs initiatives, leur productions culinaires, artistiques..

Notre grand tour se termine par la petite ville de Mauléon, dans les Deux-Sèvres, près de Cholet. Mauléon c’est une petite cité de caractère de 8500 habitants, perchée au cœur d’un bocage verdoyant. Quand on flâne jusqu’à son petit marché du centre-ville, on peut admirer les vestiges de son château, l’imposante abbaye et les deux flèches de l'église de la Trinité.

Mais si on a décidé d’être à Mauléon, c’est parce qu’elle expérimente le dispositif « zéro chômeurs de longue durée » depuis maintenant quatre ans et ça marche !

En 3 ans, plusieurs dizaines de personnes, 74 en tout, qui n’avaient plus travaillé parfois pendant des années, ont retrouvé une activité, un C.D.I. même ! Un contrat à durée indéterminée. Des salariés de "l'ESIAM", l'Entreprise solidaire d’Initiatives et d’Actions Mauléonnaises, une entreprise d’un nouveau genre, sont là au marché de Mauléon, parmi la dizaine d'exposants. On va aussi rencontrer des paysans qui cultivent des potagers participatifs et solidaires pour les redistribuer aux personnes dans le besoin. Et on rêvera un peu avec un artiste qui collecte nos histoires, pour en faire des spectacles ! Et en fin d’émission, ça va swinguer sur des airs de jazz manouche !

Invités :

Pierre-Yves Marolleau, maire de Mauléon

Christophe Boutin, directeur de l'ESIAM (Entreprise solidaire d'initiatives et d'actions mauleonaises)

Sébastien Riodel, salarié de l'ESIAM, ancien chômeur de longue durée, Présent depuis le début du projet, en 2015

Katia, salariée de l'ESIAM, vendeuse d'objets issus du recyclage

Ce dispositif est le sujet du très beau film documentaire "Nouvelle cordée" de Marie-Monique Robin. Il est sorti en novembre 2019.

Fred Billy, conteur, comédien de la Compagnie « Ca va sans dire », collecteur de paroles des habitants. Il recueille des témoignages, les histoires des habitants du bocage, entre autre, puis, il en fait des spectacles.

Claire Chevalier de l'association « Le Bocage a la patate »

L'association La Colporteuse a créé un lieu d'accueil étonnant au Château de Sanzay. Le but : échanger, découvrir et créer ensemble. Visite avec Mathieu Bernardin, l'un des fondateurs.

Et pour clore l'émission en musique, le groupe Chanson d'occasion, avec Matthias Bourmaud et François Joubert à la guitare et au chant et Emmanuel Logeais, alias Manolo, à la contrebasse et au chant. Leur spécialité c'est de revisiter les tubes de la variété française sur des airs jazzy-manouche. Et c'est très festif !

Avec la crise du COVID, leur tournée estivale est compromise, et faute de pouvoir jouer en salle ou dans les festivals, ils ont alors inventé un nouveau concept : "swing sur le gazon", le trio, se propose de faire son concert chez vous, dans votre jardin.

