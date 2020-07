Rendez-vous place du marché, aujourd'hui pour cette nouvelle émission sur la place de l'Église, à Massat en Occitanie ! Véritable bastion de la culture hippie situé en plein coeur de l'Ariège, ses habitants sont des amoureux de la nature.

Bienvenue dans la commune de Massat, dans l'Ariège, en Occitanie © AFP / AZAM JEAN-PAUL / HEMIS.FR

"Rendez-vous place du marché" est une émission qui part sur les routes de France pendant tout l'été : les reporter-journalistes Aurélie Sfez et Antoine Ly font la tournée des villages, des petites et moyennes villes de France. On se retrouve sur la place pour prendre le pouls des Français avec des invités acteurs de terrain et habitants.

Massat, terre d'accueil, d'utopie, et de courage ! © Radio France / Marion Philippe / France Inter

Invités

Hippie historique de Massat, arrivé en 1972, il est un touche à tout. Il a été paysan, conseiller municipal, et a même construit sa maison de ses petites mains. Barbara Maisonnier et Élise Kuhn : Deux générations de femmes qui ont choisi Massat pour faire leur vie. Elise a 30 ans, elle est arrivée il y a dix ans, et après de nombreuses expériences, est devenue prof de piano et d’éveil musical à Massat et dans les environs. Barbara approche des 70 ans et vit à Massat depuis quatre décennies. Si elle-même passe beaucoup de temps en Afrique, ses enfants ont tous fait le tour du monde avant de revenir s’installer en Ariège, comme sa fille Maria qui a écrit plusieurs livres sur son enfance hippie.

Séquence APERO : Aujourd'hui on déguste la "bière internationale de Massat" de La Brasserie de l'Ephémère, accompagnée des fritons et du saucisson de cerf de Philippe Faure, boucher-charcutier du village.