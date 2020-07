Rendez-vous place du marché pose aujourd'hui ses roues dans le Nord, dans les Hauts-de-France à Grande-Synthe, cité sidérurgique par excellence. Le rendez-vous est devant l'Atrium, une maison de quartier attenante au marché du mardi qui se situe dans un quartier populaire de l'Albeck

Grande-Synthe est une ville du Nord connue pour les difficultés sociales de ses habitants, et l'arrivée de nombreux réfugiés, mais elle a su trouver des solutions alternatives, et notamment grâce à une démarche de transition écologique. Rencontre avec des citoyens, associations de Grande-Synthe qui se sont retroussé les manches pour trouver des solutions, et nous faisons la part belle à ce rituel festif qu'est le carnaval avec sa fanfare, son "Tambour major", sa "cantinière et son "poddingue".

Invités :

Claire Millot , Secrétaire générale de l’association Salam et véritable défenseuse des migrants situés entre Dunkerque et Calais qui tentent de passer en Angleterre. Cette ex-professeure évoque son engagement solidaire depuis 2009.

: Technicien de maintenance à Arcelor Mittal et délégué syndical central CGT, il évoque la sidérurgie, SA sidérurgie, un secteur capital à Dunkerque et Grande-Synthe. Et où les conditions de travail des ouvriers se dégradent. Christophe Madacsi : directeur du CCAS (Centre Communal de l’Action Sociale) de Grande-Synthe. Depuis un an, la municipalité a mis en place le MSG, le minimum social garanti, équivalent du revenu de base ou revenu universel, destiné à des habitants précaires de Grande Synthe, une aide sociale présentée comme unique en France ayant pour vocation de "redonner de la dignité" aux plus précaires. Et cette expérimentation est une réussite ! L'une de ses bénéficiaires, Dalila Sayah vient en témoigner à ses côtés.

: Il est le “tambour major” du carnaval de Grande Synthe ! Un rôle glorieux : il possède un géant son effigie et vient avec sa fille cantinière pendant le carnaval de la cité. Ils nous racontent ce rituel festif absolument capital dans le Nord, comme le célèbre carnaval de Dunkerque. La fanfare de Pilou de la Cote vient nous jouer un morceau

SÉQUENCE APÉRO :

Pascal Leroux nous donne la recette du Poddingue, plat qu’on mange lors du carnaval. Pascal Leroux, marin, est artiste peintre, il est le créateur également de la marque les P'tits Bout'ches, il réalise des figurines personnalisées ou en série.