Nous sommes au marché de Montalivet en Gironde, et on va explorer cette ville balnéaire qui prend vie autour d’un marché populaire et incontournable bordé par l’océan

Vue aérienne de Montalivet-les-Bains en Gironde © AFP / LEROY Francis / hemis.fr

Bienvenue au marché de Montalivet ! On a du sable sur le micro de France Inter qui traine partout entre les baraques à frites et les dunes du Verdon. On est dans le Médoc, en Gironde, et ici il y a une petite station balnéaire, populaire et familiale entre les vignes et l’océan.

Montalivet, vous en avez sûrement entendu parler, dans les livres de Houellebecq ou à la télé. C’est ici qu’est né le premier village naturiste du monde, c’était dans les années 50. "A Monta on est les pionniers du retour à la nature, ici c’est hyper sauvage, tu peux t’inventer un paradis et vivre nu au soleil et à la plage". A Montalivet, tout le monde se retrouve au marché, les pêcheurs, les écolos, les textiles, les chasseurs, les nomades, les surfeurs, les enfants, les Allemands, en hiver comme été tout prend vie avec les vagues. Hier, sur la place, un groupe du coin faisait des reprises de U2, Police et Balavoine. Les ados en pleine mutation se bécotaient derrière la fête foraine, on a l’impression d’avoir tous vécu ça : s’éclater dans les vagues, la drague à la papa, les huitres au marché pour soigner sa gueule de bois, et les churros à Monta !

Et nous on s’installe en plein milieu du marché au milieu des petites cabanes à huitres, des jolies baraques à frites, à la bonne franquette sur des tables de camping.

La carte postale :

Rencontre avec un couple de jeunes amoureux à la fête foraine

Nos invités :

Jean Marc Massieu, collectionneur de cartes postales de Montalivet

Lisa Teyssier, fille et petite-fille de forains depuis 40 ans à Montalivet

Willy Coeurt, vendeur de vêtements sur le marché

Jérome Arnorld, gérant du Bistrot Gourmand , l'un des bistrots du CHM (Centre Helio Marin)

Josseline Bréan , habituée du CHM, elle gère le petit musée consacré au naturisme

Jean Michel Berthet, guitariste et patron dela baraque à frites "Chez Manot"

Programmation musicale :