Aujourd’hui, nous sommes au marché de Villeurbanne dans la banlieue de Lyon, et plus particulièrement au milieu des Gratte-ciel, véritable village vertical de la ville. Nous ferons connaissance avec "les Gracélieux", les habitants de cette cité vertigineuse.

Gratte-ciel de Villeurbanne. © Getty / Robert DEYRAIL / Contributeur

Bienvenue au marché de Villeurbanne, dans le Rhône, juste à côté de Lyon. Villeurbanne, villa urbana, désigne en latin une belle maison de maître au milieu des champs agricoles. C’était il y a environ 50 ans avant Jésus-Christ. Villa urbana est devenue Villeurbanne et les maisons de maître ont laissé place aux Gratte-ciel érigés pour les ouvriers.

Dans les années 1930, on voulait du grand, du beaux, du fonctionnel. Alors ici, on a imaginé et édifié une villa futuriste où les ouvriers seraient les maîtres de leur cité. Les Gratte-ciel de Villeurbanne, c’est une histoire parallèle et verticale. Ces tours qui nous entourent ont poussé en 1927, trois ans seulement après la construction de l’Empire State Building. C’était décidé, on allait faire de la banlieue de Lyon notre New York à nous. Certains l’appellent "Gotham City" ou "Métropolis".

Lorsqu'on prend le métro et qu’on descend à la station Gratte Ciel, ça fait sourire. En arrivant, j’ai discuté avec Fabrice, qui travaille à l’hôtel, je lui disais que j’avais l’impression d’être dans une bande dessinée rétro futuriste ou bien dans 1984 de Georges Orwell. Il m’a répondu : " Ici, tu es aussi un peu en Russie soviétique, ces Gratte-ciels on les adore mais reconnais qu'ils font flipper quand même, le soir surtout, quand ils allument les lumières bleues ».

Mais non, n’aie pas peur Fabrice, elle est ici l’utopie ouvrière, concrète, solide, saine. C’est la ville idéale, pratique et populaire où l’on se réveille en sifflant pour partir au boulot … Mais soudain l’inquiétude de Fabrice me traverse, que se passe-t-il à Gotham City quand ils allument les lumières bleues ?

Installés à la terrasse de la Maison Bettant, nous allons élucider les mystères de Villeurbanne avec nos invités.

La carte postale

Au détour d'un terrain vague, rencontre avec un groupe d'adolescents en pleine répétition d'une pièce de théâtre, pour apprendre le français.

Nos invités