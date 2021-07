Nous sommes au marché de Simorre, adorable village du Gers. Nous dessinerons des figures locales, nous découvrirons une boulangère qui fait chanter le pain et une cheffe cuisto qui fait danser les légumes.

Commune de Simorre. © AFP / BARRERE Jean-Marc / hemis.fr

Nous sommes à Simorre dans les terres du Gers, à une heure de Toulouse. Quand on arrive là par les petits chemins qui sentent la violette, on a la sensation d’arriver en Toscane. "On dirait le Sud" chantait Nino Ferrer. On dirait aussi le Moyen Âge dessiné par des enfants, avec des ruelles biscornues et des maisons à colombages.

Ici comme dans de nombreux petits villages français, beaucoup de commerces ont fermé. Alors on imagine d'autres façons de fonctionner. Il y a le Bouche à Oreille, appelé ici le BAO, le seul café-resto de Simorre, que les gérants Arthur et Séverine Pailhès ont transformé avec certains habitants en coopérative. Il y a Marie Consiglio, boulangère-paysanne qui vend son pain au marché de producteurs récemment relancé sous les halles de la ville. Il y a Paul Martin, musicien initiateur d'un festival de musique classique ici au cœur du Gers. Nouveaux arrivants et anciens gascons se croisent et se rencontrent, avec en commun l'amour des longues discussions au café et un attachement sans faille pour ce village au charme fou.

La carte postale

Avec Laure Lebrun, réparatrice d'instruments à vent. Son atelier La Mécanique des bois est à Toulouse.

Nos invités

Arthur et Séverine Pailhès , gérant et cuisinière du café-restaurant Le Bouche à Oreille.

Jean-Marc Bayle , historien amateur et guide touristique à Simorre

Manu Blancafort , écrivain, peintre, dessinateur de presse pour Les Jours et L'Evénement du jeudi.

Marie Consiglio , paysanne-boulangère, fabrique son pain à partir des farines produites dans sa Ferme du Rey en agriculture biologique.

Paul Martin , altiste, musicien au Royal Albert Hall de Londres, co-fondateur du Festival Musique dans le Gers du 23 au 28 août 2021.

Michel Pinarel, agriculteur, président du Comité des fêtes de Simorre.



