Ce matin, on vous emmène sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon fun petit bout de France mal connu qui flotte à côté de nos cousins canadiens !

Saint-Pierre © AFP / JEAN-CHRISTOPHE L'ESPAGNOL

Bienvenue à Saint-Pierre et Miquelon, en Outre Mer ! Aujourd’hui on vous embarque au bout du monde dans l’Atlantique Nord à côté des cousins canadiens. Avec notre micro estampillé France Inter on s’est installés sur le port de Saint Pierre dans la collectivité territoriale d’outre-mer de St Pierre. Au début on n’y croyait pas, on s’est dit "on y va c’est la France, celle où personne ne va".

Ici c’est l’été, sous la brume épaisse, il fait 13 degrés, on a de la buée dans les yeux, du vent dans les bottes, et juste en face de nous c’est Terre Neuve. Et pas très loin, là bas, c’est le Canada. Nous voilà en plein milieu de l’Atlantique Nord avec les phoques, les pingouins et les baleines. Je repense à mon voisin Christophe qui m’a dit « La chance, Saint-Pierre et Miquelon, tu vas te la couler douce sous les tropiques, prend ta crème solaire ! ». Heureusement, personne n’écoute jamais Christophe. J’ai pris des pulls, une parka et un bonnet.

"On en a vu des Mayoux débarquer en paréo", les Saint Pierrais, ça les fait bien rigoler. Les Mayoux ? C'est nous, ceux qui viennent de métropole. « Ici tu pleures quand t’arrives et tu pleures quand tu pars, c’est comme chez les ch’tis » nous a dit Sylvie.

Nous on vous donne rendez-vous place du marché à Saint Pierre, sans Miquelon et sans marché, parce qu’il n’y en a pas. Mais on vous emmène faire la connaissance de ces français ultramarins, un peu canadiens, basques, bretons, acadiens, normands, irlandais, nord-américains, si loin et si proches. On va aller chez Henri Laffite qui connaît tout, on va jouer à la pelote basque avec Corto, partir en mer avec les Zigotos, rouler en pick up comme des totos, parler aux goélands, chanter avec les ados, c’est parti pour une heure insulaire, à Saint-Pierre !

Un grand merci à Agathe Olano à la Direction du Tourisme de la collectivité territoriale, à l’Auberge Saint-Pierre ... et à Jean Lebrun !

