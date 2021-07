Aujourd’hui, nous sommes à Ouistreham dans le Calvados. Nous parlerons du patrimoine normand, des derniers dockers, et nous rencontrerons un ancien "croque-mort" devenu humoriste.

Plage de Ouistreham dans le Calvados © Getty / Philippe TURPIN

Aujourd’hui, on vous emmène sur la côte de Nacre à Ouistreham en Normandie. Cette commune de 9 000 habitants est connue pour son port et sa plage. Lorsque l’on flâne, les pieds dans le sable d’Ouistreham, difficile d’imaginer que cette station balnéaire a été le théâtre de violents combats. Pourtant, le 6 juin 1944 à 7h25, le débarquement commence. 30 000 soldats britanniques arrivent par la plage d’Ouistreham pour percer les lignes nazis. 700 d’entre eux y perdent la vie.

Quand on remonte l’Avenue de la plage, on croise les photos de Jean Morel, Gordon Prime, Joseph Nicot, Henry Rawlins, et de bien d’autres héros du débarquement d’Ouistreham. Ces photos en noir et blanc sont toujours associées par deux : un Français et un Britannique, afin de souligner le lien qui unit les deux pays.

Le port de Ouistreham témoigne aussi de ce lien. Deux fois par jour, les ferries qui arrivent d’Angleterre y débarquent les touristes. La journaliste Florence Aubenas a passé plusieurs mois incognito à bord de ces ferries. Elle y a travaillé comme femme de ménage et raconte son expérience dans un livre Le quai de Ouistreham, vendu à plus de 210 000 exemplaires.

Emmanuelle Chenu est caricaturiste et dessinateur de presse du journal Ouest-France. Encyclopédie vivante de la Normandie, nous aborderons avec lui les liens qui unissent cette région et l’Angleterre. Nous nous intéresserons également aux dockers avec Karine Lepetit et nous ferons la connaissance d’un ancien "croque-mort", devenu humoriste.

A l’heure de l’apéro, nous dégusterons deux spécialités normandes avec un chef qui a eu le privilège de cuisiner pour Obama et Poutine. Nous terminerons en musique au son de cornemuse.

En photos : n°1 : Harold Barbé, Michel Bruneau, Emmanuel Chenu, n°2 : Michel Bruneau, Karine Lepetit, Emmanuel Chenu, n°3 : Remy Lambert Fyvie, et Isabelle Hébert, n° 4 : Karine Lepetit, n° 5 : Marie-Brigitte Fontaine au château de Reviers

La carte postale

Au château de Reviers avec Marie-Brigitte Fontaine, pharmacienne devenue châtelaine. Marie-Brigitte Fontaine est co-fondatrice de l’association Tralal’air, créée afin de redonner vie au château de Reviers au travers d'évènements culturels, autour du bien-être et du développement durable.

Nos invités

Emmanuel Chaunu , caricaturiste et dessinateur de presse de Ouest-France.

Karine Lepetit , ethnologue à la Fabrique du patrimoine en Normandie, réalisatrice d'un documentaire sur les dockers, Dockers de père en fils, visionnable ici.

, ethnologue à la Fabrique du patrimoine en Normandie, réalisatrice d’un documentaire sur les dockers, Dockers de père en fils, visionnable ici. Harold Barbé , commentateur sportif, croque mort et humoriste. Lauréat du Fonds Humour / One Man Show de la SACD dans la catégorie « Création » 2021. En tournée avec son spectacle Deadline en 2021 : le 22 septembre 2021, Spotlight à Lille, le premier octobre à Saint-Philibert de Bouenne, du 10 au 12 octobre 202 à L'Appart Café- Café Théâtre à Bourg Lès Valence, du 13 au 16 octobre 2021, Espace Gerson (Lyon) et le 13 novembre : Théâtre à l'Ouest de Caen

Harold Barbé , commentateur sportif, croque mort et humoriste. Lauréat du Fonds Humour / One Man Show de la SACD dans la catégorie « Création » 2021. En tournée avec son spectacle Deadline en 2021 : le 22 septembre 2021, Spotlight à Lille, le premier octobre à Saint-Philibert de Bouenne, du 10 au 12 octobre 202 à L'Appart Café- Café Théâtre à Bourg Lès Valence, du 13 au 16 octobre 2021, Espace Gerson (Lyon) et le 13 novembre : Théâtre à l'Ouest de Caen

, chef cuisinier étoilé, ancien chef du restaurant La Bourride - récompensé de 2 étoiles au guide Michelin et 3 étoiles au Bottin Gourmand. Rémy Lambert Fyvie et Isabelle Hébert, guides touristiques et joueurs de cornemuse.

Programmation musicale :