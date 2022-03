Milieu XIXe siècle, la Russie tsariste se réforme et disparaît 60 ans plus tard au profit de l'URSS suite à la révolution de 1917. Un empire soviétique qui, après Staline, multiplie aussi les réformes, et s'effondre en 1991. Retour sur les grandes dates contemporaines qui ont fait l'histoire russe.

Ukraine et Russie : deux Nations, une histoire

Les histoires de l’Ukraine et de la Russie se sont trouvées constamment imbriquées. Si elle trouve son origine avec l’éclatement de l’Union soviétique, en devenant indépendante en décembre 1991, cette date est beaucoup trop restreinte pour comprendre tous les enjeux de la guerre actuelle. À quand peut-on faire remonter les grands ferments de la guerre ukrainienne de Vladimir Poutine ? Cette question, Bernard Guetta l'inscrit en filigrane derrière le décryptage des grandes lignes historiques de la Russie contemporaine depuis le XIXe siècle. Nombreuses sont les Nations à l'Est qui, comme l'Ukraine, ont vu leur histoire conditionnée par celle de la Russie, car soumise idéologiquement pendant longtemps à celle de la Russie soviétique.

Depuis l'empire des Tsars à Gorbatchev : la Russie en perpétuelle réformation

Commençons par remonter en 1861, lorsque le tsar Alexandre II engage une réforme historique (fin du servage) dont on n’aurait jamais cru qu’elle puisse autant conditionner l’histoire qui lie la Russie à l’Ukraine. Une réforme dont les conséquences se prolongent une première fois jusqu’au début du XXe siècle, où la Révolution des Bolchévik de 1917 consomme définitivement l’ordre social et politique traditionnel d’un empire qui n’a cesser de s’affaiblir.

Puis l’empire devient soviétique. Un empire qui en remplace un autre mais qui reporte contre lui-même tous les ressentiments nationaux séculaires des minorités, au premier rang desquels celui des Ukrainiens qui voit la Russie soviétique nier leur identité culturelle.

Jusqu’à la mort de Staline, le nouvel empire communiste, soit l’Union des Républiques socialistes et soviétiques unies (URSS), est une Russie totalitaire qui se veut inébranlable, qui ne fléchit sur aucune de ses dominations territoriales et zones d'influences. Il faut attendre la progressive déstalinisation engagée par Nikita Khrouchtchev après la mort de Staline en 1953, et la progressive période de réformes et de libéralisation engagée par Mikhaïl Gorbatchev, pour que les mouvements indépendantistes s’épanouissent dans plusieurs des Républiques, toujours très mêlées culturellement à la Russie, en particulier l’Ukraine.

Des années de réformes et de libéralisation qui ont nourri à l’inverse un esprit de revanche nationale en Russie, que l’on retrouve chez Poutine. L'actuel président a contribué à réalimenter la fierté nationale en incarnant un chef intransigeant et dégageant une image plus intransigeante de la Russie. A l’inverse, l’arrivée de Poutine aura conforté les pays sortis de l’URSS d’intégrer leur frontières dans celles de l’OTAN.