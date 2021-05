Le milliardaire américain, qui s'est donné la mort en prison en 2019 à New York, était accusé d’avoir organisé depuis des années un réseau de traite d'êtres humains, notamment de mineures, à des fins sexuelles. Le Français Jean-Luc Brunel, arrêté en 2020, est soupçonné de lui avoir procuré des jeunes filles à Paris.

Ghislaine Maxwell est soupçonnée d'avoir été la complice la plus proche de Jeffrey Epstein. © AFP / Johannes EISELE

Le 17 décembre 2020, alors qu'il s'apprête à embarquer pour le Sénégal à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Jean-Luc Brunel est arrêté. Incarcéré, il est mis en examen deux jours plus tard pour "viols sur mineur de plus de 15 ans" et "harcèlement sexuel".

Outre les accusations dont il fait l’objet en France, l'ancien directeur de l'agence de mannequins Karin Models, qui a quitté la France au milieu des années 90 pour les Etats-Unis, est par ailleurs soupçonné d'avoir fourni des jeunes filles mineures au milliardaire américain Jeffrey Epstein.

Qui est Jeffrey Epstein ?

Trader, puis gestionnaire de fortunes, la sienne s’élevait officiellement à 577 millions de dollars avant sa mort. Jeffrey Epstein a en effet été retrouvé pendu dans sa cellule new-yorkaise en août 2019.

Installé depuis 2001 avenue Foch, Jeffrey Epstein était bien implanté à Paris. Le financier américain, accusé de trafic sexuel et de viol, y séjournait plusieurs fois par an.

La police américaine lui reprochait d’avoir organisé un réseau de traite des êtres humains à des fins sexuelles, et notamment des mineures. Pendant des années, il aurait abusé de dizaines de jeunes filles dans ses nombreuses résidences, notamment grâce à l'aide d’une femme d’affaire, Ghislaine Maxwell.

Cette dernière, 59 ans, est incarcérée dans une prison fédérale de Brooklyn depuis juillet 2020. Elle risque la prison à perpétuité, accusée d'avoir recruté, entre 1994 et 2004, des jeunes filles mineures pour le compte de Jeffrey Epstein, qui les exploitait sexuellement. Son procès est prévu pour l'automne 2021.

Derrière l’affaire Epstein, le Français Jean-Luc Brunel

Plusieurs victimes accusent Jean-Luc Brunel d’avoir été l’un des "principaux pourvoyeurs" de jeunes filles pour Jeffrey Epstein. Son nom est cité dès 2007-2008, lors d'une précédente enquête sur Jeffrey Epstein. Une victime d’Epstein, Virginia Roberts Giuffre, affirme avoir été "l’esclave sexuelle" du milliardaire et avoir été forcée à coucher à de nombreuses reprises avec Jean-Luc Brunel.

Au cours de son enquête, la cellule investigation de Radio France avait recueilli un nouveau témoignage accablant. Une ancienne mannequin, Courtney Soerensen, nous a raconté qu'il l'avait agressé sexuellement en 1988, alors qu’elle n’avait que 19 ans, avenue Hoche, chez lui, lors d’une fête.

Au total, dix femmes affirment avoir été violées, agressées sexuellement ou harcelées sexuellement par l'homme de 74 ans.

Cette émission est une rediffusion actualisée du 5 octobre 2019.

Programmation musicale de Secrets d'info