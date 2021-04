C’est un phénomène qui présente des caractéristiques d’une dérive sectaire. Des milliers de jeunes recrutés sur Internet se lancent dans le trading en ligne, espérant des gains rapides et faciles. Mais la réalité est tout autre. Ils se retrouvent souvent endettés et coupés de leur famille.

Jeunes endettés et déprimés : le mirage du trading en ligne © Getty / d3sign

Lamborghini, appartement luxueux à Dubaï, Rolex en diamants et voyages dans des pays paradisiaques… Sur les réseaux sociaux, certains jeunes semblent mener la belle vie. Leur biographie sur Instagram met en avant une réussite fulgurante. De jeunes gens, encore souvent étudiants, qui alignent des "revenus mensuels à cinq chiffres". Des revenus, disent-ils, issus du trading. Ces jeunes auraient appris à jouer en bourse. Le marché du Forex et les cryptomonnaies, pour peu qu’on s’y forme, permettraient d’engranger les bénéfices, en "faisant de l’argent avec son argent".

Ils proposent de rejoindre des sociétés aux noms déjà prometteurs : Attitude Legacy, Learn do Succeed, IM Academy, Be, Pro Network vision, mais aussi Embi, Melius ou Kuvera… La promesse : en l’échange de l’achat d’un pack de formation qui oscille entre 100 et 300 euros par mois, les membres peuvent se former au trading et apprendre à gagner de l’argent sur le marché des devises ou des cryptomonnaies.

Problème : pour "réussir dans le business", il ne faut plus compter ses heures. Enchaîner les calls, les démarchages téléphoniques, pour recruter ses connaissances et vendre, encore et toujours, le pack formation. Et les attitudes défaitistes sont bannies.

Jeunes endettés et déprimés : le mirage du trading en ligne, une enquête de Marjolaine Koch, cellule investigation de Radio France.

Cette émission est une rediffusion du 21 novembre 2020.