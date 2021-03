Si le football français est au bord du gouffre, c’est aussi parce qu’il joue un jeu dangereux depuis des années. Pour augmenter les revenus des clubs, leurs dirigeants ont pris de gros risques en ignorant la fragilité du marché des droits télé.

Comment des années de tension entre la Ligue de football et Canal+, et un marché en perte de vitesse ont conduit à la catastrophe Mediapro © AFP / Loïc Venance

La pandémie a bon dos. Le fiasco Mediapro qui a conduit les clubs de football français au bord du gouffre plonge ses racines dans la guerre larvée que se mènent Canal plus et la Ligue de football professionnel depuis des années. Et cet accident industriel révèle les fragilités d’un modèle économique à bout de souffle.

Le 7 octobre 2020, Jaume Roures, le président de Mediapro lâche une bombe dans L’Equipe : "Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Elle est très affectée par le Covid-19." L’homme qui avait fait rêver les dirigeants du foot français en raflant 80 % des droits de diffusion de la Ligue 1 pour 780 millions d’euros (1,153 milliard au total avec le lot emporté par BeIn Sports) devient leur pire cauchemar. Le groupe sino-espagnol acte son départ deux mois plus tard, après avoir négocié un accord de sortie. La LFP (Ligue de football professionnel) n’a d’autre choix que de retourner, pour la moitié du tarif initial, chez Canal plus, que son appel d’offres "machiavélique" avait sorti du terrain après 34 ans de bons mais pas forcément loyaux services.

Les relations entre Canal plus et la Ligue étaient dégradées. L’arrivée de Mediapro, à l’initiative de la LFP, n'a été que le dernier épisode d’un affrontement larvé qui durait depuis 20 ans. Ce que la Ligue ne pouvait pas prévoir, c’était l’arrivée du Covid-19. Ce qu’elle aurait pu anticiper en revanche, c’est que les données de son modèle économique avaient changé depuis le début des années 2000, et que sa quête perpétuelle de nouveaux acheteurs risquait de la conduire dans le mur.

Aux racines du fiasco Mediapro, le jeu dangereux de la Ligue et son modèle économique menacé, par Sylvain Tronchet, de la cellule investigation de Radio France.

