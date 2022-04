Avec l’invasion de l’Ukraine, le nombre de ressortissants et d’entreprises russes inscrits sur les listes de sanctions a fortement augmenté. Mais l’administration peine à identifier leurs biens, tandis que certains oligarques ne sont toujours pas sur les listes.

Le 24 février 2022, une quarantaine de milliardaires russes se sont réunis autour du président russe © Image officielle tirée du compte Twitter du Kremlin @KremlinRussia_E

L'Europe a décidé de sanctionner les oligarques proches de Vladimir Poutine. Ce sont des hommes d’affaires, milliardaires, qui ont profité de la chute de l’URSS pour s’enrichir en s’emparant des secteurs économiques clés : pétrole, gaz, minerais, ports, aéroports, BTP, banques...

Depuis l’invasion de la Crimée en 2014, certains d’entre eux étaient déjà sous sanctions. Aujourd’hui, la liste noire du Royaume-Uni compte plus d’un millier de noms, 700 sur la liste américaine, et et près de 700 sur celle de l’Union européenne. Ces listes évoluent constamment.

En Europe, les sanctions consistent à interdire aux oligarques de mettre un pied dans les pays membres, et de geler leurs biens et avoirs financiers. En France, la côte d’Azur et les stations d’hiver sont particulièrement prisées par les oligarques. Ils détiennent de nombreuses villas, chalets, yachts de luxe, jets privés, ou encore des voitures de luxe. Mais la véritable difficulté consiste à relier ces biens à leurs véritables propriétaires. Car ceux-ci sont souvent détenus via des sociétés, basées dans des paradis fiscaux, grâce à des montages opaques, qui rendent la tâche d’identification des bénéficiaires particulièrement difficile.

À ce jour, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire évoque le chiffre de 850 millions d’euros d’avoirs et de biens gelés. Un chiffre en deçà de la réalité des avoirs russes en France. Mais outre la difficulté d’identification des propriétaires, certains proches de Poutine ne figurent toujours pas sur la liste des sanctions, en dépit de leur proximité avec le maître du Kremlin.

