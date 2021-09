La déscolarisation, révélatrice de la fragmentation de la société

Le nombre d’élèves instruits en famille ou dans des écoles hors contrat est en hausse. Dans la plupart des cas, ces enfants sont éduqués correctement, mais il arrive qu'ils tombent aux mains d’écoles aux croyances douteuses, voire dangereuses.

Le nombre d’élèves ayant recours à l’instruction en famille est volatile, mais on estime qu’ils sont entre 30 000 et 50 000 élèves, et majoritairement en classe de primaire. Leur nombre a doublé en l’espace d’une décennie. Les raisons évoquées sont le plus souvent confessionnelles, mais ce peut être aussi par besoin d’un rythme particulier, lorsque des élèves sont en difficulté ou que les familles n’ont pas accès à l’école.

Si dans la plupart des cas l’enseignement dispensé aux enfants est tout à fait correct, il arrive que certains sites d’apprentissage ou écoles alternatives transmettent des croyances douteuses, voire dangereuses à leurs élèves. Certains sites en ligne mettent en avant une éducation salafiste. L’Éducation nationale ne peut examiner que les écoles, ce que ne sont pas ces sites "d’enseignement". Des écoles Steiner-Waldorf, considérées comme des écoles alternatives, enseignent à leurs élèves des croyances mystiques aux accents New Age qui frôlent le délire.

