En avril 2005, Vincent Bolloré ouvre lui-même l’antenne de sa chaîne Direct 8. Quinze ans plus tard, il est à la tête d’un des groupes médiatiques les plus puissants de France, ce qui inquiète de nombreux acteurs du secteur.

L'empire médiatique de Vincent Bolloré ne cesse d'accroître son influence et rebat les cartes du plu

Le 19 janvier 2022, la commission d’enquête sénatoriale sur la concentration des médias ouvre le bal avec Vincent Bolloré. Le lendemain, le patron de LVMH, Bernard Arnault, lui emboitera le pas. Depuis le rachat de sa première chaîne de télévision (Direct 8, en 2005) Vincent Bolloré a conquis l’espace médiatique français et acquis une capacité d’influence sans précédent : Universal Music Group, Canal+, Havas, Editis, Gameloft, Prisma… Rien ne semble arrêter sa boulimie. Le rachat potentiel du groupe d’édition Hachette par Vivendi va encore augmenter son emprise sur le secteur. La fusion de sa société Editis avec Hachette confèrerait une influence inédite au groupe Vivendi, avec 70% de l’édition scolaire, 50% du livre de poche…et près de 100% des petits points de vente, sans compoter Gameloft, la société de jeux vidéo, qui lui permet d’atteindre aussi une partie de la jeunesse.

Pour s’emparer d’une entreprise, Vincent Bolloré utilise une technique qu'il a particulièrement rodée ces dernières années. Il entre au capital d’une société de façon amicale, puis, petit à petit, rachète des parts, jusqu’à devenir l’actionnaire majoritaire et prendre le contrôle de sa proie. Son arrivée à la tête d’une maison ne passe pas inaperçue. Pour les rédactions de Canal+, d’Europe 1 ou encore du Journal du Dimanche, l’arrivée du milliardaire a marqué le début d’un changement de ligne éditoriale et d’une valse des personnels sans précédent. Ceux qui ont dénoncé ses méthodes se sont parfois heurtés à des procédures-bâillon. De nombreux journalistes et enquêteurs, ou même de simples particuliers, ont été poursuivi en diffamation, la plupart ayant enquêté, non pas sur son empire médiatique, mais sur son empire africain constitué de ports de de voies de chemin de fer, dont il devrait bientôt se séparer.

