Cette semaine dans Secrets d’info, trois spécialistes des services secrets nous aident à comprendre comment l’instigateur de la guerre en Ukraine s’est forgé sa vision du monde au sein du KGB.

Vladimir Poutine, lors du sommet organisé par l'Allemagne avec l'Ukraine et la France pour un nouvel effort de paix dans l'est de l'Ukraine, en 2016. © AFP / Odd ANDERSEN

Comment le chef de la Russie a-t-il pu décider d’envahir l’Ukraine le 24 février 2022 ? Nous avons tenté de le comprendre à travers le prisme des services secrets, dont est issu le dirigeant russe. Trois spécialistes des renseignements retracent le parcours de Vladimir Poutine, du KGB au Kremlin.

Nos invités :

, auteur du livre Les services secrets russes, des tsars à Poutine (Tallandier), est également maître de conférences en histoire et en civilisation russe à l’Université de Lille. Rémi Kauffer est l’auteur du livre Les grandes affaires des services secrets (éditions Perrin).

Le KGB : un service idéologique

Sergueï Jirnov, un ex-espion du KGB, rencontre Vladimir Poutine en 1980 lors des Jeux olympiques d’été à Moscou. À l’époque Sergueï Jirnov a 19 ans. Il est encore étudiant, et est affecté au standard téléphonique. Un jour il reçoit l’appel d’un français, avec qui il parle si longuement que cela attire l’attention du KGB. Un agent secret le fait venir pour l’interroger, “il se présente : capitaine Poutine, se souvient Sergueï Jirnov. Il m'a fait subir un interrogatoire stalinien, m’accusant d'avoir trahi la mère patrie, d'être un espion à la solde des Français.”

Les deux hommes se recroisent quatre ans plus tard, à l’académie de formation des agents secrets, appelée “l’École de la forêt”. “C'est une université autour de Moscou, dans les forêts, d'où le nom. Vladimir Poutine avait déjà neuf ans de service au KGB, donc il n'a pas eu besoin d’y passer beaucoup de temps”, raconte Sergueï Jirnov. Dans ce service il apprend que le monde se découpe en deux camps : les bons, membres d’une grande puissance indivisible, et les autres ce sont les méchants capitalistes. “Le KGB c'est un service idéologique, contrairement à la DGSE. L'Union soviétique se faisait forte de conquérir le monde dans une révolution mondiale.”

Un agent secret médiocre

“C'est quelqu'un qui, comme beaucoup de jeunes à l'époque, est fasciné par le monde de l'espionnage, raconte Andreï Kozovoï, auteur de l'histoire des services secrets Russes, des Tsars à Poutine. Dans les années 60, le KGB va collaborer avec des studios et avec des écrivains pour publier des livres à la gloire des services secrets. On les présente comme les héros de l'ombre. Mais lui qui avait une vocation précoce, poursuit le maître de conférences en histoire et civilisation russes, il va connaître une carrière qui va avoir du mal à décoller.” Et de fait, il ne dépassera pas le grade de lieutenant-colonel, ce qui peut expliquer l’esprit de revanche qui l’animera par la suite. En 1985, il est affecté au service de contre-espionnage à Dresde, en Allemagne de l’Est. Le futur dirigeant russe est encore en poste en RDA lors de la chute de l’URSS. “Quand le mur est tombé et que les foules se sont amassées devant l’immeuble de la Stasi, Vladimir Poutine a cru qu'on allait le tuer”, explique l’ex-agent du KGB Sergueï Jirnov.

Des services de renseignement à la politique

Après cet épisode, Vladimir Poutine poursuit une carrière dans la politique à Saint-Pétersbourg. Il devient conseiller du maire, puis adjoint au maire. Au fil du temps, il se rapproche du pouvoir et de la capitale. “Quand il arrive dans l'administration présidentielle à Moscou en 1996, Boris Eltsine a cruellement besoin d'un homme à qui se fier. Il voit Poutine comme quelqu'un de fiable et il va donc le nommer à la tête du FSB”, raconte encore Andreï Kozovoï. Y compris pour compromettre un procureur en conflit avec Eltsine. En 1998, Vladimir Poutine se retrouve à la tête du service de renseignement russe, le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB). Rémi Kauffer, auteur des Grandes affaires des services secrets, précise : “sous Boris Eltsine, on a découplé le service secret -le SVR qui est l'équivalent de la CIA ou de la DGSE- de la partie police politique du KGB pour créer le FSB”.

Lorsqu’il sera au pouvoir, l’ombre de Vladimir Poutine planera sur plusieurs affaires criminelles impliquant le FSB : le meurtre d'Alexandre Litvinenko en 2006 à Londres, la tentative d’empoisonnement de l’agent double Sergueï Skripal en 2018, toujours en Angleterre, et celle du militant politique Alexeï Navalny en 2020, opposant de Vladimir Poutine. Aujourd’hui les services sont inféodés à leur maître et le confortent au point d’obscurcir sa vision de la réalité. On l’a encore vu lorsque le patron des services extérieurs, Sergueï Narychkine, a été humilié devant les caméras de télévision.

Résultat, en Ukraine, “des erreurs ont été commises”, estime Andreï Kozovoï. Il pense que le dirigeant russe a surestimé son potentiel de frappe, tout en faisant preuve d’un mépris total des Ukrainiens, “et donc d’une tendance à les sous-estimer complètement”, analyse le maître de conférences en histoire russe. “Il s'est persuadé que la guerre psychologique aura un effet sur les esprits”, et il ne doute pas de sa puissance, comme le révèle cet incident qui a été peu remarqué : Au 2ème jour de l’offensive, un média russe avait “annoncé par erreur que l'Ukraine était désormais dans le giron de la Russie”, avant de retirer cette information.