Élu atypique, Alain Ferrand, le maire du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales, fait l’objet de trois enquêtes judiciaires. En cause, des soupçons d’extorsion de fonds et de collusion entre intérêts publics et privés.

Le maire du Barcarès est soupçonné d’extorsion de fonds et de collusion © Maxppp / PHOTOPQR / L'INDEPENDANT OLIVIER GOT Maxppp

Si Alain Ferrand est maire du Barcarès, il est aussi à la tête d’une myriade de sociétés : des casinos, des discothèques, des restaurants et des hôtels de luxe en Afrique. Paradoxalement, le fait qu’il soit au cœur de nombreuses affaires judiciaires ne semble pas réduire sa popularité. Pourtant, le casier judiciaire de l’élu remonte à ses débuts en politique.

Dès 1998, il passe presque un mois en prison suite à une affaire de prise illégale d’intérêts au détriment d’une société d’économie mixte. Un an plus tard, il est condamné pour abus de biens sociaux dans une affaire en lien avec ses casinos. Il écope de trois ans de prison avec sursis. Plus récemment, il est placé sous contrôle judiciaire et interdit de se rendre dans sa propre ville. Il n’a le droit de se rendre que deux jours par semaine à la mairie et doit quitter le département avant 19 heures. Malgré tous ces déboires, il est élu au premier tour avec 65% des votes lors des municipales en 2020.

Une popularité qui contraste avec les faits qui lui sont reprochés. Le maire aurait exercé des pressions sur les commerçants de la commune, organisé des représailles via la police municipale contre les gérants qui ne se pliaient pas à ses exigences. Une enquête est en cours concernant le plus grand festival de musiques électroniques qui a lieu au Barcarès. Là encore, la justice se demande si Alain Ferrand ne se serait pas servi d’argent public pour faire prospérer ses propres affaires. Et alors qu’il lui est interdit de gérer des casinos en France, il est à la tête de casinos et d’hôtels de luxe dans huit pays d’Afrique. Son nom est cité dans le dossier du financement des campagnes électorales Africaines qui menace Vincent Bolloré.

