Bien qu’elle soit considérée comme un des pays les plus redoutables en matière de cyberattaques, la Russie peine à prendre l’ascendant dans la cyberguerre qui l’oppose à l’Ukraine. Jusqu’ici, ses piratages ont eu peu d’effet face à un pays mobilisé et soutenu par les États-Unis.

Depuis plusieurs années, la Russie mène une cyberguerre contre l'Ukraine. © Getty / Ignatiev

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les experts s’attendaient à voir arriver une avalanche d’attaques informatiques en provenance de la Russie. Celle-ci avait démontré sa capacité de nuisance, notamment avec le rançongiciel NotPetya qui avait paralysé une partie de l’économique ukrainienne en 2017. Plus récemment, le jour de l’invasion russe, un satellite américain très utilisé par l’armée ukrainienne a été ciblé par une cyberattaque. Mais comme la trentaine d’attaques informatiques qui ont eu lieu depuis le 24 février 2022, cette tentative s’est soldée par un demi-échec. Alors qu’elle visait, selon toute vraisemblance, à paralyser les communications militaires ukrainiennes, elle a simplement privé 40 000 personnes en Europe de connexion internet et a empêché 6 000 éoliennes de fonctionner en Allemagne. L’éclatement d’un groupe de Hackers pro-russes, baptisé CONTI, à la suite de la défection de sa branche ukrainienne, et la publication de ses données sur le dark web, a également joué contre la Russie.

Dans le même temps, les Ukrainiens ont renforcé leurs capacités de défense. Récemment, ils ont bénéficié du soutien des États-Unis, via la NSA notamment, mais aussi de bénévoles du monde entier qui se sont engagé dans une armée numérique. Des milliers de personnes se sont regroupées via les réseaux sociaux pour contrecarrer l’offensive russe, en s’attaquant notamment à des sites gouvernementaux, ou en dénonçant les actions de soldats russes auprès de leur famille. Mais ces actes ne sont pas sans risques. Même s’il est difficile d’en prévoir les conséquences, des pays qui hébergent ces pirates informatiques pourraient à terme être considérés comme belligérants par le Kremlin.

Autre risque identifié par les experts : celui d’une attaque visant les infrastructures sous-marines. En 2015, un navire russe s’était approché des câbles sous-marins qui relient l’Europe aux Etats-Unis. La Russie avait alors été soupçonnée d’espionnage. Mais s’il est possible d’aspirer les données de ces câbles, il est également possible de les endommager.

Cyberguerre : pourquoi la Russie est-elle à la peine en Ukraine ? une enquête de Maxime Fayolle, pour la cellule investigation de Radio France

