L’enquête internationale des Pandora Papers révèle que de nombreuses personnalités fortunées issues de la scène politique et économique notamment, échappent toujours à l’impôt en ayant recours aux paradis fiscaux. Il s’agit de milliers de milliards d'euros, aux quatre coins du globe.

Cinq ans après les Panama Papers et malgré les évolutions de la règlementation, la fraude fiscale se porte toujours bien. Nous revenons sur les révélations des Pandora Papers, plus particulièrement sur les clients français qui ont eu recours à la création de sociétés offshore pour échapper à l’imposition, et parfois blanchir de l'argent.

Pendant plusieurs mois, le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ), a examiné près de 12 millions de documents issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore. Les 600 journalistes du consortium, dont fait partie la cellule investigation de Radio France, aux côtés de 150 médias répartis dans 117 pays, ont révélé l'existence de fraudes financières d’ampleur.

La nouvelle enquête planétaire de l’ICIJ est, comme son nom l’indique, une boite de Pandore. Elle montre que de nombreux dirigeants et personnalités fortunées échappent à l’impôt grâce à des montages obscurs dans des paradis fiscaux. Parmi ces personnalités : des hommes politiques des hommes d'affaires ou encore des sportifs professionnels.

Pandora Papers : cinq ans après les Panama Papers, l’évasion fiscale se porte bien, par Jacques Monin, de la cellule investigation de Radio France

Alors que la France entre en précampagne présidentielle, et que la question d’une juste répartition de l’impôt se posera sans doute, l'enquête des Pandora Papers démontre que de nombreuses personnalités fortunées échappent toujours à l’impôt en ayant recours aux paradis fiscaux.

Pandora Papers : les montages offshore du Premier ministre tchèque pour acheter un château à Mougins, une enquête d’Abdelhak El Idrissi, de la cellule investigation de Radio

Avec l’aide d’un avocat français, le Premier ministre Tchèque Andrej Babis a mis en place plusieurs sociétés offshore afin d’acquérir un ensemble immobilier de luxe à Mougins (Alpes Maritimes). La complexité des flux financiers en cause posent question.

Derrière l’immobilier de luxe sur la côte d’azur : un océan de blanchiment ?, une enquête d’Abdelhak El Idrissi, de la cellule investigation de Radio France.

Les Pandora Papers permettent de démontrer que des clients étrangers fortunés achètent en toute discrétion des villas luxueuses sur la Côte d’Azur, à travers des montages offshores sophistiqués qui peuvent servir à éviter l’impôt ou blanchir de l’argent.

Dominique Strauss-Khan | DSK, du FMI aux paradis fiscaux, une enquête d’Abdelhak El Idrissi, de la cellule investigation de Radio France.

Les Pandora Papers le montrent : de l’Afrique à la Chine, en passant par la Russie, Dominique Strauss-Kahn facture ses conseils. Il dispose aujourd’hui de deux sociétés personnelles basées dans des zones fiscalement très avantageuses.

Guy Forget | Pandora Papers : Le patron de Roland-Garros lié à une société basée aux Îles Vierges britanniques, une enquête d’Abdelhak El Idrissi, de la cellule investigation de Radio France.

Jusqu’en 2016, l’ancien tennisman professionnel apparaît comme bénéficiaire d’une société offshore basée dans les Caraïbes, et gérée depuis l’île de Jersey par un cabinet spécialisé. Résident suisse, Guy Forget plaide “l’incompétence sur les questions fiscales et juridiques”.

Pandora Papers : derrière l’affaire Cahuzac, Philippe Houman et ses autres clients français, une enquête d’Abdelhak El Idrissi, de la cellule investigation de Radio France.

