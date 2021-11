Journalistes pris à partie, médecins désabusés face à une patientèle de plus en plus nerveuse, caissières insultées par des clients qui refusent de porter le masque... Enquête sur les nouvelles formes de violence qui touchent de nombreuses professions.

Médecins, infirmiers, caissières ou journalistes sous pression, une tension palpable dans de nombreux corps de métiers © Getty / Juanmonino

Les violences en marge de manifestations ne datent pas d’hier, mais récemment elles semblent particulièrement fréquentes. De plus, la colère auparavant dirigée vers les forces de l’ordre semble avoir changé de cible, et les réseaux sociaux paraissent favoriser l’incitation à la violence.

En juillet 2021, Flora Midy, journaliste à France Bleu Belfort est ciblée par une centaine de manifestants anti pass sanitaire. “Ils hurlent à l'unisson ‘collabos’, raconte la journaliste. Ils tapent à la vitre, ils crient ‘bande de connards, bande de vendus.’ Certains me font un signe avec le pouce, comme s'ils allaient me trancher la gorge.” Le responsable de la sécurité à Radio France, Loïc Poucel, confirme cette tendance inquiétante “des journalistes sont pris à partie sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'un reportage ou une ligne éditoriale ne soient pas acceptés par certains pour que ce média soit chassé dans les manifestations."

Entre agressions et insultes, caissières, médecins ou journalistes sont confrontés à des violences au quotidien... © AFP / Zakaria ABDELKAFI

Ce climat agressif n'affecte pas que les médias, il semble qu'à de nombreux guichets de services publics ou dans certains grands magasins on constate des crispations croissantes. Carole Amanou, responsable du service client d'une grande surface Casino à Marseille atteste d’une dégradation de la situation : “L'hôte ou l'hôtesse de caisse est directement en contact avec le client. Rien ne les sépare. Parfois, le ton monte parce qu’un client ne veut pas mettre son masque. Il n'y a pas que des violences physiques, il y a beaucoup de violences verbales et de choses qui peuvent blesser.”

Du côté de la santé, le constat est similaire. Selon le Conseil de l'ordre des médecins, les ophtalmologues et les psychiatres, les dermatologues, les gynécologues et les cardiologues déclarent faire l'objet de plus en plus de harcèlement de la part de leurs patients. Le problème semble même encore plus large que ça, souligne Catherine Horn Ibert, docteur en pharmacie et chargée de communication pour une plateforme de soutien psychologique aux professionnels de la santé. "Il y a deux fois plus de dépressions chez les psychiatres. 10% des appels de notre plateforme concernent les psychologues.” 18% des appelants sont des infirmiers, et 75% des étudiants en médecine sont sujets à des troubles anxieux.

Le niveau de détresse et d’agressivité semble avoir augmenté dans toutes les strates de la société. Les élus n’échappent pas à la règle et en font le triste constat. En 2020, on a recensé 1300 agressions ou menaces contre des élus, pouvant aller jusqu'à des menaces de mort. C'est trois fois plus que l'année précédente, selon des chiffres qui viennent d'être publiés par l’AFP.

Mail du Maire de Clairac, déclinant l'invitation à parler de sa triple agression en tant qu'élu. © Radio France

La crispation est accompagnée d’un phénomène de renversement des valeurs, où ceux qui donnent la parole sont des ennemis, ceux qui font confiance aux savoirs sont les “moutons”. Alors, comment redonner confiance dans la parole publique, les politiques, les médias ? Comment apaiser les tensions, et retrouver le respect pour les professions qui étaient notamment en première ligne au début de la pandémie ?

Lire l'enquête :

Manifestations violentes, rapports de plus en plus clivés… Pourquoi la France est-elle à fleur de peau ? une enquête de Philippe Reltien, cellule investigation de Radio France.

