La justice antiterroriste voit se multiplier les dossiers liés à l’extrême droite radicale. Actuellement, 52 personnes sont mises en examen pour des projets prévoyant un recours à la violence.

Depuis les attentats de 2015, les mouvances d’ultra-droite gagnent du terrain en France. Selon les services de renseignement, le risque de passage à l’acte de ces groupuscules est très sérieux. Certains de leurs membres – notamment des nationalistes, accélérationnistes ou néonazis - soit une centaine de personnes, sont susceptibles de de fomenter des attentats. Les services de renseignement ont démantelé plusieurs groupuscules néonazis et d’extrême droite depuis 2015. Mais ils redoutent également le passage à l’acte d’individus isolés, qui sont bien plus difficiles à repérer. À ce jour, plus d’une cinquantaine de personnes sont mises en examen.

Parmi les acteurs de la fachosphère, le cas de Rémy Daillet-Wiedemann est emblématique. L’homme, mis en examen pour son implication présumée dans le rapt de la petite Mia, imaginait renverser le gouvernement d’Emmanuel Macron. Mais il est aussi lié à un projet d’attaque contre une loge maçonnique en Moselle. Rémy Daillet a développé un “réseau” via son site internet et les réseaux sociaux, où ses vidéos ont largement été diffusées, atteignant parfois les 300 000 vues.

