Soupçonné d’avoir ciblé de nombreux français avec le logiciel espion Pegasus, le Maroc n’a pas été mis en cause par la France. L’Élysée a préféré négocier une protection pour les numéros français avec Israël, pays fournisseur du logiciel.

Après les révélations du projet Pegasus, le Maroc nie avoir espionné la France, pendant que l'Élysée négocie avec Israël.

En juillet dernier, les révélations de l’affaire Pegasus, par un consortium de 16 médias créé par Forbidden Stories, dont fait partie la cellule investigation de Radio France, ont provoqué une déflagration. En cause : un logiciel espion nommé Pegasus, mis au point et commercialisé par la société israélienne NSO, qui ciblait des membres de la société civile dans une cinquantaine de pays, piratant les données de leur téléphone (caméra, messages, audio, etc.). Des avocats, des journalistes, des militants et des politiques français étaient listés en tant que cibles potentielles. En France, près de mille citoyens auraient été concernés par cet espionnage.

À Paris, des enquêtes ont été ouvertes, et plusieurs personnes figurant sur la liste des victimes potentielles ont été auditionnées par la police. Toutes ont un point commun : un lien avec le Maroc qui est apparu au cours de notre enquête comme étant l’utilisateur de Pegasus contre des cibles françaises, mais qui continue cependant de nier toute implication dans l’affaire.

Face à cela, le pouvoir ne s’exprime pas. Une attitude qui surprend le fondateur de Forbidden Stories, Laurent Richard. “C'est assez étonnant de voir qu'aujourd'hui en France, il n'y ait aucune commission d'enquête parlementaire créée. On a un pouvoir exécutif qui a vu ses ministres placés sur une liste, certains de ses ministres attaqués par Pegasus, et qui ne parlent pas. Pourquoi ce silence ? Est-ce que c'est une gêne vis-à-vis de l'allié marocain ? Est-ce que c'est parce que la France participe, avec d'autres pays de l'Union européenne, à des enquêtes au cours desquelles le logiciel est utilisé ?”

L’exécutif n’est cependant pas resté inactif. En coulisses, il a haussé le ton contre Israël, dont le gouvernement délivre les licences d’exportation de Pegasus. Une visite prévue en Israël de Gérald Darmanin a été annulée. Et un rendez-vous entre le chef de la sécurité israélienne et son homologue français a eu lieu à l’Elysée. La France aurait ainsi obtenu l’assurance que les numéros de téléphone français seront, à l’avenir, exclu du champ d’action des logiciels d’espionnages israéliens.

Pegasus : la France a choisi de négocier avec Israël plutôt que d’incriminer le Maroc, une enquête d'Élodie Guéguen, de la cellule investigation de Radio France.

