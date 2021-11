Alors que l’Église cherche de l’argent pour indemniser les victimes de prêtres pédophiles, la cellule investigation de Radio France révèle que le diocèse de Paris détient des immeubles d’une valeur de 700 millions d’euros sans que ces derniers apparaissent dans ses comptes.

Enquête sur le patrimoine "invisible" du diocèse de Paris © Maxppp / Mourad ALLILI

Le 8 novembre 2021 le président de la Conférence des évêques de France annonce que l’Église va se dessaisir de biens ou emprunter afin d’abonder le fonds d’indemnisation des victimes de prêtres pédophiles. L’enquête de la Cellule investigation de Radio France révèle que le diocèse de Paris, à lui seul, dispose d’environ 700 millions d’euros de biens immobiliers, notamment des immeubles luxueux dans les quartiers huppés de la capitale.

Il s'agit d’une centaine d’immeubles que le diocèse de Paris gère indirectement, via des sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par des associations diocésaines. Depuis 1905, les diocèses catholiques (et l’ensemble des cultes) n’ont pas le droit de détenir des immeubles dits “de rapports”, qui produisent des bénéfices. Mais de nombreux immeubles proches de la paroisse ou du diocèse de Paris produisent bel et bien des revenus. Et en conséquence, aucun loyer issu de ces immeubles n’apparaît dans les comptes du diocèse.

L’argent généré par le patrimoine immobilier de l’Église de Paris - qui ne sert pas au fonctionnement de l’Église - est placé de sorte à optimiser son rendement. Le diocèse de Paris dispose de sa propre société d’investissement à capital variable (Sicav) qui contient 40 millions d’euros d’actifs. À Paris, en 2020, ces placements financiers ont généré 5,8 millions d’euros.

Lire l'enquête

Le diocèse de Paris possède 700 millions d’euros de biens immobiliers cachés, une enquête de Laetitia Cherel, de la cellule investigation de Radio France.

Programmation musicale de Secrets d'info