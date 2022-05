Depuis plusieurs années, EDF rachète des terrains autour de centrales nucléaires existantes. Le groupe entretient le flou sur ses intentions, mais la construction de futurs EPR sur certains de ces sites semble privilégiée.

Une paire de nouveaux EPR pourrait voir le jour sur le site de la centrale du Tricastin, dans la région Rhône-Alpes. © Getty / David McGlynn

Le 9 novembre 2021, soit cinq mois avant sa réélection, Emmanuel Macron annonce la construction de nouveaux réacteurs EPR sur le territoire français. Il précisera quelques mois plus tard qu’il envisage d’en construire six à 14 d’ici 2050. L’annonce est donc récente, et les arbitrages restent à prendre. Mais EDF, dont l’État détient plus de 80% du capital, semble avoir anticipé les choses et préparé le terrain.

Plusieurs documents révélés par la Cellule investigation de Radio France montrent que l’électricien français prospecte des terrains depuis plusieurs années autour de chacune de ses 19 centrales françaises, et rachète des terres - notamment agricoles – avec l’aide de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), chargée de réguler le marché foncier rural. Officiellement, EDF dit rester ouvert à toutes les options quant à l’utilisation de ces terres, mais plusieurs indices semblent indiquer que la piste des EPR nouvelle génération est privilégiée.

Depuis plusieurs années, EDF rachète des terres pour de futurs EPR, une enquête de Benoît Collombat, Cellule investigation de Radio France.

