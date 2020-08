Frank Sinatra était l’ami des Présidents mais aussi des mafieux. Et Frank Sinatra était l’amant des plus belles femmes du monde… Pas étonnant qu’il soit devenu le symbole-même de l’American Dream !

Frank Sinatra en 1958 © Getty / Bettmann

A New York, en 1934, la radio NBC accueillait la plus belle voix du monde. Carlos Gardel.

Un môme de 18 ans quitte alors Hoboken, dans le New Jersey, pour venir écouter la star du tango. À la fin du spectacle, le gamin s'approche de Carlos Gardel et bafouille quelques félicitations. Gardel lui demande alors ce qu'il veut faire de sa vie. Le gamin ne sait pas trop quoi répondre. Il est plutôt bagarreur, mais il a une belle voix, dit-on.

Puisqu'il chante bien, Gardel lui conseille de jouer de sa voix plutôt que de ses poings. Un radio crochet est organisé par la NBC, qu'il y participe. Effectivement, il y participe. Et ce gamin, c'est Frank Sinatra. Bien plus tard, devenu une immense star, Sinatra déclare en 1981 pendant une tournée en Argentine. "Merci de m'avoir aidé à vivre Señor Gardel."

Et la voix, la couleur, le timbre, les inflexions de Sinatra, cela parle à Eric Neuhoff, le journaliste écrivain a publié plusieurs livres sur Sinatra. Dans Histoire de Frank il nous raconte comment Sinatra est devenu le mythe personnifié de l'Amérique.

Frank Sinatra a vendu plus de 150 millions de disques mais il a aussi reçu l’Oscar du meilleur second rôle pour Tant qu’il y aura des hommes en 1953.

Quelle est l'enfance de Frank Sinatra ? Est-elle aussi misérable qu'on la présente pour faire une "success story" ?

C'est une enfance banlieusarde en face de New York, à Hoboken, avec une mère, sage-femme, faiseuses d'anges. Une maîtresse femme avec son fils unique, Frank, qu'elle adorait. Elle est peut être la seule femme qu'il voulait vraiment éblouir avec Ava Gardner plus tard.

Que s'est-il passé à l'accouchement ?

L'accouchement aux forceps lui a abîmé le tympan. Sinatra avait conservé des problèmes d'audition. Il ne connaissaient pas la musique. Et apparemment, même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu être musicien. Mais cela lui a évité de partir pour l'armée. Plus tard, lui qui passait pour un grand patriote, a eu des problèmes. Les gens trouvaient que c'était un peu facile d'être un va-t-en guerre alors qu'il avait fait des pieds et des mains pour être exempté grâce à son tympan.

A quel âge a-t-il voulu être chanteur ?

Sinatra a dû écouter les big bands et voir les chanteurs être d'incontestables vedettes. Cela leur permettait de faire tomber les filles. Comme il était très porté sur le sexe féminin, dès 11 ans, Sinatra se dit : "je serai" chanteur" ! Comme il avait aussi une volonté de fer et peu de scrupules, il a avancé sur ce chemin-là....

La suite à écouter...

