Francis Scott Fitzgerald et Zelda Sayre : un couple mythique de la littérature, de l'Amérique, de la France… Parce que la vie des Fitzgerald se vit comme une chronique et se lit comme une légende…

Francis Scott Key Fitzgerald (1896-1940) et sa femme Zelda © Getty / Time Life Pictures/Mansell/The LIFE Picture

Elle est l'autrice en 2013 de « Fitzgerald le désenchanté » (Albin Michel) et le romancier Gilles Leroy, Prix Goncourt 2007 pour Alabama Song (Mercure de France).

Gatsby

Publié en 1925, ce fut son troisième roman. Et surtout un échec. Pourtant, aujourd'hui, c'est le roman américain le plus connu au monde : Gatsby le magnifique, un mythe littéraire signé Francis Scott Fitzgerald, un écrivain qui incarne à merveille les deux facettes du rêve américain. L'euphorie et la mélancolie, l'euphorie de la réussite, de la célébrité et de la conquête. Et la mélancolie de l'inaccessible, la mélancolie des morsures de l'aube. Avec Zelda, Scott forme le couple américain de la première moitié du vingtième siècle.

Lui, le gamin désargenté de la côte Est, marié pour le meilleur et pour le pire à cette belle et riche héritière du sud des Etats-Unis.

Une enfance pieuse et romanesque

"Francis Scott Fitzgerald, né le 24 septembre 1896. Il n'a pas trente ans quand il écrit Gatsby le magnifique. Un roman qui débute avec ce qui ressemble à un souvenir d'enfance. "Quand j'étais plus jeune et plus vulnérable, mon père me donna un conseil que je n'ai jamais cessé de retourner dans ma tête depuis lors : "À chaque fois qu'il te prendra l'envie d'émettre des critiques sur quelqu'un, souviens-toi que tout un chacun ici bas n'a pas joui des mêmes privilèges que toi.""

Son enfance se déroule dans le Nord,dans la région des Grands Lacs. Il est élevé dans la bourgeoisie. La famille de sa mère est fortunée. En revanche, du côté du père, c'est plutôt l'ascèse. D'où les quelques difficultés de Scott à se situer socialement.

D'ascendance irlandaise catholique, son éducation est religieuse. Son enfance est romanesque, parce qu'il s'évade : c'est un enfant de compensation. Il a eu deux petites filles mortes en bas âge avant lui, donc c'est un troisième enfant de substitution. C'est un fils. Après lui, également mourra une petite fille dans son berceau, qu'on lui montrera."

La rencontre avec Zelda

"En 1917, engagé dans l'armée, il est envoyé dans le Sud des Etats-Unis : au Texas, dans le Kentucky, en Géorgie et finalement dans l'Alabama. Là a lieu un bal. Il rencontre Zelda, surnommée "la reine de l'Alabama". Elle est belle. Il tombe amoureux. Il est beau aussi, il est formidable. La guerre est finie. Tous les deux quittent le Sud pour rejoindre New York, où très vite, ils deviennent le couple phare de la ville.

Rediffusion de l'émission du 6 juin 2015

