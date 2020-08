Acteur, scénariste et réalisateur, Chaplin, c'est plus de 80 films, trois Oscar, un Lion d'or spécial, et une étoile sur le Hollywood Walk Of Fame. C'est un mythe. Charles Spencer Chaplin est né le 16 avril 1889 et mort le 25 décembre 1977. Charlot est né avec le cinéma, et le cinéma l'a rendu immortel.

Charlie Chaplin dans "Les temps modernes" (1936) © Getty / Mondadori Portfolio

Philippe Collin et Xavier Mauduit reçoivent le fantasque Pierre Étaix et le producteur Serge Bromberg pour saluer le génie de Chaplin, icône du cinéma muet grâce à son personnage de Charlot.

Comment Charlie Chaplin arrive-t-il aux États-Unis ?

Né probablement à Londres dans une famille très pauvre, Charlie Chaplin est très jeune (10 ans) proche d'une troupe de music hall : la troupe Karno. Avec elle, vers 1910, il part pour les États-Unis pour jouer de petits sketchs : des "vaudeville". Il le raconte dans Les Feux de la rampe. Dans l'un de ses numéros, qu'il peut jouer jusqu'à dix fois par jour, il joue l'alcoolique dans une scène où il interrompt des acteurs sérieux en train de jouer.

Comment Charlie Chaplin passe-t-il du music hall à Londres, au cinéma, à Hollywood ?

C'est simple : il suffit d'avoir un coup de chance pas possible, et "il suffit" d'être Charlie Chaplin pour que cela dure. Le coup de chance ? La société Keystone de Mack Sennett avait perdu sa vedette comique. Or, il se trouve que Mack Sennett assistait à Philadelphie à l'un de ces spectacles de vaudeville.

Il voit cet étrange personnage sur scène. Il se dit qu'il pourrait très bien remplacer Fred, sa vedette comique.

Le calcul de Chaplin est simple : il se dit qu'il va accepter ce rôle au cinéma pendant un an, cela lui permettra d'être connu partout, grâce aux pellicules qui voyagent facilement. Ensuite, il reviendra au théâtre en étant une vedette de stature nationale ou internationale. Mais très vite, au bout de trois ou quatre mois, il va demander à être devant et derrière la caméra.

Comment Charlie Chaplin crée Charlot en 1914 ?

Charlie Chaplin était très fort pour raconter sa vie et sa légende. Il raconte que pour son deuxième film, alors qu'on l'appelait sur le plateau pour prendre un costume dans le magasin de costumier. Il prend un petit chapeau melon. Il prend une redingote, un pantalon trop large, des chaussures trop larges. Et lorsqu'il arrive sur le plateau, dit-il, son personnage était né. C'était pour son deuxième film : L'étrange aventure de ma belle. Donc dès son deuxième film, Charlie Chaplin a créé ce personnage du vagabond, qu'il ne quittera plus jamais."

