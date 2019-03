Nous sommes nombreux à avoir le "réflexe Amazon" pour faire nos achats de livres en ligne, ce qui a des conséquences sociales et environnementales. Face au géant américain, une alternative portée par une PME, en partenariat avec des libraires indépendants, existe.

Pour acheter ses livres en ligne, il n'y a pas qu'Amazon © Getty / hudiemm

On ne présente plus le géant Amazon…qui pèse 50% des parts de marché des ventes de livres en ligne…

C’est évidemment énorme…et ça ne s’est pas fait d’un coup de baguette magique…Ce sont les consommateurs qui en ont fait un roi…et on peut se demander : pourquoi…

Des services à bas-prix

Il y a bien sûr la force de la marque…cela installe le réflexe…et puis il y a un choix impressionnant de références, mais aussi et surtout la rapidité du service…Parfois on se demande même comment c’est possible mais le livre qu’on a acheté au petit déjeuner le matin en écoutant notre "6-9 du week-end" est dans notre boite aux lettres le soir-même…Enfin, autre argument, sur Amazon, vous ne payez pas les frais de port…

Les revers de la médaille

On peut même se poser la question : est-ce que ça en vaut vraiment la peine…car de la peine il y en a pour servir tout le monde, tout le temps, très vite et répondre à ces nouveaux usages délirants.

D’abord la pression, elle est présente à tous les étages de la fusée : les partenaires doivent envoyer les commandes immédiatement, payer les frais de port au risque de perdre leur marge, les transporteurs doivent eux-aussi suivre la cadence et, cerise sur le gros gâteau (pas bio), Amazon serait une société fâchée avec les impôts…si vous voyez ce que je veux dire…

Au passage, personne n’a oublié ces images de produits invendus jetés par Amazon et diffusées par l’émission Capital sur M6…un carnage environnemental et éthique..

Face à ce géant américain, une librairie en ligne propose une alternative

Une librairie en ligne qui fédère 2500 libraires et référence 350 000 ouvrages, lalibrairie.com se définit comme la librairie en ligne qui défend les libraires indépendants et donc une économie locale du livre…

Ici, vous avez le choix : acheter un livre et le récupérer chez votre libraire habituel, ou vous le faire livrer à domicile en 24 à 72 heures avec des frais de port compris entre 4€ et 50 centimes..

Pour le Président de la librairie.com, Georges-Marc Habib, aller voir son libraire pour récupérer un livre, ça change tout !

Et si on se fait livrer pour faire « comme Amazon », il y a quand même de grosses différences avec ces 2500 libraires.

La librairie.com donc, et si vous ne trouvez pas votre bonheur, pour le neuf la Fnac peut être une option, et enfin l’occasion c’est très bien aussi et pour ça vous avez Recyclivre.

Aller plus loin

Retrouvez la version longue de l'interview de Georges-Marc Habib, Président de la librairie.com sur le site de notre partenaire média ID (L'info durable).

Une réaction ou proposition de sujet ? Écrivez-nous à valere.correard(@)radiofrance.com