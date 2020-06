L'association Agir pour l'environnement nous propose de créer des "zones de bzzz" pour protéger les abeilles mais aussi sensibiliser notre entourage au rôle des insectes pollinisateurs.

Une pancarte, des graines de plantes et fleurs pour que les abeilles puissent butiner, un espace préservé comme un balcon... et votre zone de bzz est créée © Getty / mrs

Voilà une opération pleine d’audace lancée par l’association Agir pour l’environnement qui nous propose de créer une zone de bzzz : vous achetez un pack de graines pollinifères bio que vous plantez sur votre balcon, rebord de fenêtre, jardin, un rond-point, au boulot…voù vous voulez. L’association peut vous envoyer une petite pancarte pour signaler votre zone de bzzz, un petit écrin à disposition des insectes pollinisateurs.

Des fleurs d'intérêt général

Ces fleurs pollinifères et mellifères sont indispensables pour les insectes pollinisateurs et notamment les abeilles. Pour comprendre l’enjeu, les 50 000 abeilles d’une ruche vont butiner plus de 20 millions de fleurs par jour. Il faut donc beaucoup de fleurs, et dans certains lieux elles se font rares, en ville par exemple, dans d’autres cas la présence de substances chimiques perturbe le travail des insectes, la création de petits espaces préservés sont autant de refuges pour des insectes qu’on néglige alors que leur rôle est fondamental.

Des insectes négligés mais utiles pour l'écosystème Terre

Les abeilles produisent un miel délicieux et excellent pour la santé, c’est déjà pas mal, mais ce n’est que la face cachée de l’iceberg. Elles contribuent à la pollinisation de la très grande majorité des plantes à fleurs et cultivées, elles ont donc un rôle majeur sur notre alimentation.

L’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) estime que près de 10% de la production alimentaire mondiale est assurée par la pollinisation des insectes. Mais en trente ans, 80% des insectes volants ont disparu en Europe. Il y a donc urgence et chaque geste compte.

Sur la page Ulule de l’association Agir pour l'environnement, vous pouvez commander un pack à partir de 15 euros pour recevoir votre sachet de graines à planter pour créer votre zone de bzzz. Selon le pack vous recevrez également des autocollants ou une pancarte pour faire savoir votre engagement !

Un achat qui vous permet au passage d’adhérer à l’association et de la soutenir financièrement, ils ne sont pas pépiniéristes, mais ils veulent conserver leur indépendance et pour eux les subventions, c’est terminé.

► Pour retrouver la version longue de l’interview de Stephen Kerckhove , membre du collectif, c'est sur ID (l'Info Durable)

