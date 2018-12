A la veille des fêtes, il est encore temps de faire le choix d'un noël économique et écologique. Et l’achat de high tech reconditionnée pourrait devenir la norme un jour...

L'achat d'appareils high-tech reconditionnés, le geste écolo qu'on ignore ? © Getty / TimeStopper

Et ce serait une bonne nouvelle ! Aujourd’hui on produit du neuf à tours de bras, très loin, le moins cher possible avec toujours plus de matériaux en voie de raréfaction. Et le réflexe du neuf a la vie dure, boosté par les paiements en 10 fois et autres réengagements pour X années…tout est fait pour rendre l’acte d’achat neuf le plus facile possible quitte à faire monter la température de la planète et vider notre portefeuille…

Le résultat de ce modèle de surconsommation est qu’il y a beaucoup d’appareils d’occasion en circulation et en parfait état

C’est logique puisque la course à l’innovation pousse aussi à acheter avant que le produit ait atteint sa réelle durée de vie…C’est pour cela que les services de ventes d’appareils reconditionnés sont intéressants :

- L’entreprise intermédiaire garantit le produit

- Le prix est évidemment plus accessible

- L’impact sur l’environnement est préservé

Sur ce dernier point on ne se rend pas compte de ce que cela représente…

Par exemple pour fabriquer une télé de 11 kg, il faut 2,5 tonnes de matières premières d’après l’ADEME (l’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) ! Et quel est le point commun entre une télé, un ordinateur, une tablette, un smartphone ou une console ? Ils contiennent tous du pétrole, du charbon, du cuivre, du nickel ou encore de l’argent…et autant dire que les humains qui extraient ces matériaux et qui fabriquent ces supers appareils toujours plus modernes, ne sont généralement pas vraiment embauchés dans un cadre qu’ l’on peut qualifier de moderne…

Et la cerise sur le gâteau : en 2017, 50 millions de tonnes de produits électriques ont fini….à la poubelle !

La solution pour éviter de surconsommer à l’heure des achats de noël : se tourner vers les offres de produits reconditionnés

Le mieux est déjà d’aborder les choses avec sobriété : ce cadeau est-il vraiment utile, attendu…Et en effet, ensuite, se tourner vers une des nombreuses offres de produits reconditionnés en ligne comme Label-Emmaüs ou les ateliers du bocage proposés par la fondation de l’Abbé Pierre, vous avez également Remade, Rebuy ou encore Back Market qui a été créée il y a 4 ans par 3 entrepreneurs. Aujourd’hui, ils ont vendu plus d’un million de produits, sont implantés dans 6 pays et ont 136 salariés répartis entre Paris, Bordeaux et New-York.

Aller plus loin

Retrouvez la version longue de l'interview de Thibaud Hug de Larauze, Co-fondateur de Back Market, sur le site de notre partenaire ID (L'info durable) Une réaction ou proposition de sujet ? Écrivez-nous à valere.correard(@)radiofrance.com