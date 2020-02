Ils sont de plus en plus nombreux, si on croit à ce qu’on voit, notamment dans les grandes villes. Ils sont dans certains cas facilement reconnaissables avec leur monture adaptée à leur job.

Focus sur ces entrepreneurs, de plus en plus nombreux, qui privilégie le vélo à un véhicule à moteur pour travailler © Getty / sorbetto

Une plateforme en bois entre la selle et le guidon, une grosse caisse pour ce vendeur de sandwiches à l’avant de sa monture, même chose pour ce réparateur mobile de vélo qui embarque son atelier à vélo, ou encore tirant des caisses remplies de bouteilles à livrer voire une petite remorque pour ce déménageur. Dans certains cas c’est plus discret, mais la démarche est la même : se déplacer à deux roues plutôt qu’en voiture, utilitaire ou scooter par exemple.

Une association veut fédérer ces entrepreneurs à vélo

L’association « les boites à vélo » a été créée en 2019, elle représente aujourd’hui une dizaine de métiers qui sont exercés à vélo :

Les services (vente, réparation, santé..)

La culture (tourisme, bibliothèque..)

La restauration et l’alimentation

L’artisanat (plombier, électricien, peintre, métiers d’art..)

La logistique (livraison, déménagement..)

Des motivations diverses

Ce serait souvent une envie, une conviction que se déplacer à vélo sera plus pratique, meilleur pour la santé aussi et puis plus économique, il y a aussi l’urgence écologique qui monte en puissance qui motive de plus en plus de monde.

Sur les motivations externes, il y a une chose qui peut vraiment pousser les gens à faire le pas pour Mathieu Eymin, le président de l’association « les boites à vélo » : les voies cyclables.

Le jeune Président des boites à vélo insiste d’ailleurs : il ne faut surtout pas opposer les voitures et les vélos (en pratique c’est pas gagné !). En tout cas, si vous êtes vous-même déjà entrepreneur à vélo ou en passe de le devenir, le site lesboitesavelo.org propose un plaidoyer, un annuaire d’entrepreneurs à vélo et un formulaire de contact !

