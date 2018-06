La rue du Vertbois dans le 3ème arrondissement à Paris est presque toute consacrée au fabriqué en France jusqu’au 15 juillet.

Rue du Vertbois (Paris) : du 15 mai au 15 juillet des boutiques éphémère de la rue - symboliquement rebaptisée Rue du Made in France - avec des marques labellisée. © Maxppp / Bruno Levesque / IP3 PRESS

Une opération éphémère qui est aussi un test grandeur nature qui pourrait être mis en place dans d’autres villes de France. Dans les magasins on trouve les savoir-faire français et c’est ça qui est intéressant : découvrir la multitude de produits fabriqués en France avec, dans certains cas, des surprises. Si vous êtes de passage, vous pourrez y acheter des jeans, chaussures, sous-vêtements mais aussi des jouets, de l’équipement pour la maison ou même votre brosse à dents ! L’objectif des organisateurs est de valoriser des marques engagées en France.

Souvent, fabriqué en France rime avec éthique

En tout cas on constate que le discours des marques françaises est souvent engagé, il faut dire qu’en comparaison à des lieux de fabrication comme l’Asie, la France impose un cadre social et environnemental exigeant, les acteurs du made in France auraient tort de ne pas le mettre en avant... Et pour Françoise Naudet, co-organisatrice de cette initiative, les clients ne s’y trompent pas.

Des prix abordables

Cet aspect est évidemment central, même s’il ne faut pas oublier que la qualité a un (vrai) prix dont on est parfois un peu déconnecté avec nos mauvaises habitudes…En tout cas sur ce point, l’objectif était que ce soit accessible au plus grand nombre. La rue (éphémère) du Made in France c’est donc rue du Vertbois dans le 3ème arrondissement à Paris.

Chronique réalisée en partenariat avec ID, L'info durable #TousActeurs

