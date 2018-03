En France, on gaspille beaucoup alors que la précarité alimentaire est encore le quotidien de millions de personnes..

Des applications existent avec des conseils concrets pour éviter de gaspiller la nourriture © Getty / Maskot

C’est tout le paradoxe, plus de 4 millions de Français se rendent chaque année dans une banque alimentaire et pendant ce temps, le grand gaspillage est en marche et aucun secteur n’est épargné : production, distribution, transformation mais aussi restauration et à la maison.

Les chiffres donnent le tournis..

Un en particulier : à l’échelle mondiale, 1/3 des aliments destinés à notre consommation finit à la poubelle !

En France, cela représente 10 millions de tonnes par an, soit quelques 18 milliards de repas…A l’échelle individuelle on gaspille 29 kilos de nourriture par an dont 7 kilos qui sont encore emballés.

Les conséquences de ce gaspillage sont nombreuses

Sur le plan environnemental d’abord : émissions de Gaz à effet de serre, gaspillage d’énergie mais aussi de ressources naturelles.

Sur le plan économique ensuite, à l’échelle de la France on parle de 12 à 20 milliards d’euros et 159 euros par an par personne.

Et puis, sur le plan social et éthique, rapporté à la précarité alimentaire subie par des millions de personnes, gaspiller autant pose clairement question..

A l’échelle individuelle on peut déjà bouger les lignes et moins gaspiller en changeant nos habitudes

Et il s’agit souvent de bon sens, à ce sujet, l’ADEME (l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) donne quelques conseils bienvenus :

N’acheter que ce qui est nécessaire, faire attention aux dates de péremption, bien conserver ses aliments et bien les ranger dans son réfrigérateur, et puis un autre conseil utile : essayer d’accommoder les restes pour ne pas les jeter …

Des applications sur smartphone proposent aussi de nous aider à moins gaspiller

Il y en a quelques une déjà, en voici 4 pour vous faire une idée :

Frigo Magic propose des recettes à partir de ce que vous avez dans votre frigo. C’est donc un coup de pouce gastronomique si vous êtes en manque d’inspiration..

Hop hop food est une plateforme de mise en relation pour favoriser les dons alimentaires entre particuliers et permettre à chacun de devenir acteur de la solidarité alimentaire.

D’autres application sont aussi tournées vers les restaurateurs

C’est le cas de Too good to go ou encore Optimiam avec des services assez proches : des commerçants proposent des aliments à prix cassés car ils ne pourront pas être conservés jusqu’au lendemain. C’est donc un bon moyen de lutter contre le gaspillage et de faire de bonnes affaires.

Chronique réalisée en partenariat avec ID, L'info durable #TousActeurs

Pour lire l'interview complète d'Alexandre Bellage c'est par là.