L’obsolescence programmée c’est un peu le jeu du chat et de la souris, mais c’est aussi un fléau pour les consommateurs et la planète..En réaction, une association a lancé un site qui peut nous aider.

Si vous en avez marre d'acheter des appareils qui ne fonctionnent pas assez longtemps à votre goût, un site vous conseille © Getty / VICTOR DE SCHWANBERG/SPL

L'obsolescence programmée, c'est « l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». Cette définition, posée par la loi du 17 août 2015 qualifie une telle pratique de délit. Petit problème cependant, la charge de la preuve incombe au consommateur…pas très équilibré comme jeu donc..

En tout cas, on estime que près de 40 millions d’objets tombent en panne et ne sont pas réparés en France chaque année.

Est-ce que les fabricants ont vraiment intérêt à rendre obsolètes leurs produits ?

Cela dépend de l’échéance et de quoi on parle. Il est clair que nous avons tous des téléphones intelligents qui au fil des mises à jour deviennent de moins en moins performants, ce qui nous pousse in fine à en changer au bout de quelques années. Par contre une marque n’a pas intérêt à ce qu’un produit soit trop fragile au risque de se faire une mauvaise réputation..Bref, c’est le jeu du chat et de la souris…il n’est pas facile de prouver qu’un fabricant a provoqué sciemment une limitation technique pour le rendre irréparable ou fragile. Depuis l’adoption de la loi, une poignée de procédures sont en cours.

Le mieux est encore de faire le bon choix dès le départ…

C’est là que le site Produits Durables propose de nous aider. Développé par l’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) en partenariat avec le site commentreparer.com, il référence de nombreux produits en évaluant leur durabilité au travers d’avis experts et d’avis de consommateurs.

En pratique, vous sélectionnez un produit, par exemple un réfrigérateur, et là vous découvrez des marques et des classements.

J’ai testé avec un modèle en particulier, noté 4,2/5. J’ai appris que 60 millions de consommateurs l’a classé dans un palmarès de marques fiables, et que la plupart des avis de consommateurs sont positifs.

Alors, pour que ça marche il faut beaucoup de consommateurs, c’est ce que nous a confirmé Laetitia Vasseur, Déléguée Générale de l’association HOP.

Pour contribuer ou vous renseigner avant un achat, c’est donc produitsdurables.fr

