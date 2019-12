Les élections municipales approchent et les initiatives se multiplient pour faire de la transition écologique LE sujet de la campagne.

Des cours en ligne disponibles pour former les candidats aux municipales à l'écologie © Getty / POJCHEEWIN YAPRASERT PHOTOGRAPHY

Je vous avais d’ailleurs déjà parlé il y a quelques semaines d’un guide pour inciter les candidats à faire du zéro déchet un sujet politique, voici venu un cours en ligne (MOOC, Massive Open Online Course) de 3h30 divisé en de nombreux modules pour former les candidats à la transition écologique locale.

Une formation complète pour les candidats

L’objectif du Centre Ressource du Développement Durable des Hauts de France qui a réalisé cette formation est de mettre à disposition des futurs élus une feuille de route autour de thèmes majeurs (pour toute la France) :

- Alimentation durable

- Déchets et économie circulaire

- Habitat et transition énergétique

- Mobilité durable

- Biodiversité

- Innovations sociales

Au total, 40 intervenants, des reportages, témoignages d’élus fiches pratiques et tutos accessibles moyennant la somme de 6 euros pour un résultat très pratique, et c’était l’objectif.

En tout, plus de 80 actions concrètes sont présentées dans ce MOOC. C’est important pour se projeter d’avoir des exemples précis de ce que peut faire un maire à son échelle.

Le niveau communal pour mettre en œuvre la transition écologique

On peut se poser la question…mais s’il y a un niveau politique qui a encore du crédit c’est bien du côté des communes.

Et puis, de toute façon, vu l’urgence de la situation, on ne va peut-être pas chipoter…on prend ! D’autant que les initiatives locales rencontrent souvent l’adhésion des citoyens et ça c’est fondamental !

Pour retrouver la version longue de l’interview d’Emmanuel Bertin, directeur du Centre Ressource du Développement Durable des Hauts-de-France , c'est sur linfodurable.fr

Vous connaissez une initiative qui peut participer à la transition écologique ? Contactez Valère Corréard ici.