Tout le monde aimerait bien consommer plus de bio, désormais chacun sait que ce mode de production a des bénéfices pour la planète et notre santé puisque sans pesticides ni intrants. Mais voilà, tout le monde n'a pas les moyens...

Une épicerie en ligne qui vend ses produits à prix coûtant, sans marge donc, avec à la clé des tarifs 25 à 50% moins cher © Getty

D’ailleurs, Santé publique France a publié cette semaine ses recommandations alimentaires (mangerbouger.fr) et elle conseille de manger local, et si possible bio.

Mais voilà, quand on va faire ses courses et qu’on fait le choix du bio, tout de suite la facture a tendance à monter…

Basculer sur une majorité d’aliments bio et maîtriser son budget, mission impossible ?

C’est difficile, mais on peut en tout cas accéder à davantage de produits bio sans faire bouger son budget si on fait des économies ailleurs…en consommant moins de viande, en gaspillant moins de nourriture et en privilégiant les fruits et légumes de saison..

Certaines sociétés se lancent sur le marché du bio à bas prix

C’est par exemple le cas de La Fourche, une épicerie en ligne qui vend ses produits à prix coûtant, sans marge donc, avec à la clé des tarifs 25 à 50% moins cher.

Vous allez y trouver exclusivement des produits secs : épicerie, beauté, entretien ou produits pour les bébés avec en tout près de 1000 références qui peuvent être livrées gratuitement à partir de 70 euros d’achats.

Leur modèle économique repose sur la fidélité des clients. Pour accéder à ce service il faut vous abonner, pour 4 euros 90 par mois. C’est donc clairement accessible, aujourd’hui il y a 1000 abonnés, il en faudrait 10 fois plus pour que l’entreprise soit viable.

Ce prix d’abonnement très bas, est un pari pour la jeune société qui fait de l’accès à une alimentation durable pour tous un combat.

Aller plus loin

