"La Fourche", c’est un supermarché bio en ligne sur lequel on peut faire ses courses avec une promesse : faire des économies par rapport aux autres enseignes spécialisées bio. Désormais, l'enseigne en ligne propose d'évaluer l'empreinte carbone de ses produits.

Pour faire baisser leurs prix, les fondateurs ont eu l’idée de proposer un abonnement de 59 € / an aux consommateurs qui s’engagent donc en échange de prix attractifs.

A en croire les économies annoncées par le site c'est vraiment moins cher… la jeune société annonce que ses prix sont en moyenne inférieurs de 20 à 50% par rapport à ceux observés ailleurs.

Donc, j’en ai pris 3 au hasard et j’ai comparé :

Une tablette de chocolat noir aux amandes (Artisans du monde) est vendue 2,31 euros sur la Fourche, je l’ai trouvée à 2,70 euros

Un shampoing solide « secrets de Provence » à 4,95 euros sur la Fourche, je ne l’ai pas trouvé à moins de 5,34

Un paquet de café « Michel » de 250 grammes à 3,98 euros, pas mieux, je suis à 4,80 euros !

Résultat : c’est effectivement moins cher sur ces produits avec des réductions plus ou moins intéressantes !

Ce supermarché en ligne a voulu aller plus loin en calculant l’empreinte carbone de ses produits

Sur près de 1500 références, et la prise en compte des étapes suivantes : production, transformation, stockage, transport et emballage. A l’arrivée, une note comprise entre A+ et E affichée pour informer le consommateur de l’impact carbone du produit qu’il va acheter par rapport à un produit classique du même type.

A noter au passage que cette empreinte ne tient pas compte du transport entre leur entrepôt et le consommateur… "Très bonne question » m’a dit le fondateur quand je l’ai sollicité sur ce point, il m’a répondu que les modes de transports de ce type de marchandises étaient à ce jour optimisées mais qu’en effet, cette dernière route n’était pas prise en compte…

Pour autant, pour Lucas Lefebvre, l’empreinte carbone est le bon repère à l’heure où le climat fait l’objet de toutes les attentions.

